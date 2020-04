Possibles coups de feu près de Halifax, en Nouvelle-Écosse

Rien ne laisse croire que des coups de feu aient été tirés près de Halifax, a conclu en fin d’après-midi vendredi la Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse.

La police fédérale avait reçu plus tôt en journée des signalements pour des tirs de coup de feu entendus dans deux secteurs en banlieue de la ville portuaire. Ils ont ainsi émis une alerte pour demander aux citoyens concernés d’éviter de sortir de chez eux.

Sur les réseaux sociaux, la GRC a indiqué avoir dépêché des agents dans un secteur boisé de Hammonds Plains, entre Haliburton Hills et Highland Park Heights. Le corps policier a fait de même dans le quartier Omega Court de Hubley, lui aussi près de Halifax.

Après y avoir effectué des « recherches approfondies », la GRC n’a trouvé aucune preuve de coups de feu tirés. Elle continue tout de même à patrouiller la zone, a-t-elle fait savoir.

