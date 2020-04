La cavale meurtrière aurait commencé par une dispute conjugale

Une source proche de l’enquête a indiqué que la cavale meurtrière d’un homme à travers la Nouvelle-Écosse a commencé lorsqu’il a attaqué et ligoté sa conjointe, et qu’elle a réussi à s’échapper pour ensuite donner des informations cruciales à la police.

Gabriel Wortman et la femme se sont disputés, et il l’aurait battue et ligotée samedi soir avant qu’elle ne réussisse à s’échapper d’une résidence de Portapique, en Nouvelle-Écosse, a indiqué la source.

La source a déclaré que la femme s’était d’abord cachée, mais qu’elle est sortie tôt le lendemain matin pour fournir à la police les informations cruciales selon lesquelles le denturologiste de 51 ans conduisait une réplique d’un véhicule de patrouille de la GRC et portait un uniforme de police.

La police de la Nouvelle-Écosse a passé de longues heures à chercher le tireur alors qu’il parcourait la province, tuant des gens dans cinq communautés et incendiant des maisons.

La recherche du suspect s’est déroulée à partir de samedi soir jusqu’à dimanche midi, alors que le bilan passait au fil des heures à 22 morts.

La GRC n’a pas pu être immédiatement jointe pour commenter ces informations, mais a déclaré qu’elle présenterait plus tard vendredi matin un compte rendu détaillé des incidents des 18 et 19 avril.

La police a également déclaré que le tireur n’avait pas de permis pour les armes à feu qu’il a utilisées, mais la façon dont il a pu obtenir ces armes demeure nébuleuse.

Les enregistrements audio des premiers intervenants donnent un aperçu des tentatives effrénées d’aider les premières victimes trouvées samedi à 22 h 40 dans des maisons en feu du village de Portapique.

Sur l’un des enregistrements, en ligne sur le site web de Broadcastify, on entend les premiers intervenants envoyés sur les lieux le long de l’autoroute 2 dire au répartiteur qu’ils peuvent voir quelque chose brûler au loin.

« Je vois d’énormes flammes et de la fumée d’où nous sommes », explique l’un d’eux, quelques minutes avant que le répartiteur ne dise que la police a découvert une victime d’arme à feu sur Portapique Beach Road.

Au cours des 20 minutes suivantes, l’ampleur du carnage se précise, alors que la police demande plus d’ambulances — deux fois.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées le long de ce chemin Portapique Beach, qui comprend de nombreuses résidences secondaires et permanentes sur la pittoresque rive nord de la baie de Cobequid.

La police a confirmé mercredi que le suspect avait réussi à sortir du périmètre qu’ils avaient érigé autour de cette première scène de crime, mais ils ne l’ont réalisé que le lendemain matin, vers 7 ou 8 heures, lorsqu’un témoin a révélé certains détails sur la fausse autopatrouille. C’est là, à 8 h 02 dimanche, que la GRC a émis une alerte sur Twitter disant qu’elle recherchait un « tireur actif » dans la région de Portapique.

Au cours d’une période de 12 heures, Gabriel Wortman, 51 ans, de Halifax, aura tué 22 personnes — certaines qu’il connaissait, d’autres rencontrées au hasard de sa cavale meurtrière. Sur sa funeste route : une policière de la GRC, deux infirmières, deux agents correctionnels, une famille de trois personnes, dont une adolescente, une enseignante et des voisins à Portapique.

Dimanche, vers 11 h 30, des policiers de la GRC lourdement armés ont finalement abattu le présumé tueur dans une station-service à Enfield, à environ 90 km au sud de Portapique. On ignore toujours le mobile de ce carnage.

La police a déclaré que le tireur avait agi seul en fin de semaine, mais les enquêteurs essaient toujours de déterminer si quelqu’un l’aurait aidé auparavant.