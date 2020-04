Un hommage virtuel aux victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse

Une veillée virtuelle en hommage aux victimes de la tuerie de Portapique sera organisée ce soir à 18 h, heure de Montréal. Le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, mais aussi plusieurs autres dignitaires, y prendra la parole.

Le week-end dernier, le tireur Gabriel Wortman a tenu en haleine les policiers pendant plus de 12 heures en Nouvelle-Écosse. Il a semé la mort sur un peu plus de 90 km, entre les villages de Portapique et Enfield, tuant au moins 23 personnes et incendiant cinq bâtiments.