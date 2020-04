SPGQ: dire merci aux professionnels dévoués

Ce texte fait partie du cahier spécial Journée internationale des travailleurs

Ils n’occupent peut-être pas le devant de la scène, mais les professionnels de l’État font un travail inestimable, rappelle la présidente du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Line Lamarre. Dans le contexte actuel, leur implication, souvent invisible, mais bien réelle, sur tous les fronts, doit être reconnue.

« J’ai beaucoup de respect pour le travail fait par nos membres dans tous les secteurs d’activité, que ce soit en culture, en éducation ou au service public, souligne la présidente du SPGQ, qui représente environ 21 000 employés de la fonction publique. Ces personnes m’étonnent et m’épatent toujours, par la qualité de leur travail, leur engagement et leur dévouement. »

Le syndicat réclame la reconnaissance de la valeur essentielle du rôle des professionnels de la part du gouvernement québécois. Un rôle qui est plus souvent dénigré que valorisé, déplore Line Lamarre. « On devrait les remercier haut et fort pour le travail qu’ils font parce que ce sont eux qui soutiennent l’État, rappelle-t-elle. Toutes les mesures qu’on est en train d’implanter, ce sont les professionnels de l’État qui vont les mettre en œuvre. »

Toujours présents

Pendant que la province est en pause, la vie à la fonction publique continue de se dérouler, parfois même en présentiel, en ces temps de pandémie. « Une chance que ces personnes continuent à travailler, car ça permet aux chèques d’être envoyés, aux services d’être maintenus, et on continue d’avoir un minimum d’organisation », s’exclame Line Lamarre.

Par exemple, les employés au service d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) poursuivent leurs rencontres et continuent à offrir du soutien. C’est aussi le cas au ministère de la Santé et des Services sociaux, de même qu’au ministère de la Sécurité publique, où les fonctionnaires continuent de se rendre. D’autres n’ont fait qu’emporter leurs dossiers à la maison.

Le télétravail, une voie à privilégier ?

Comme plusieurs, les professionnels de l’État doivent s’adapter au télétravail qu’impose le confinement. Mais les conditions dans lesquelles le travail est effectué se révèlent souvent inadéquates. Selon un sondage mené par la SPGQ auprès de ses membres entre le 9 et le 15 avril derniers, près de 40 % des répondants n’ont pas l’aménagement et le mobilier optimal pour effectuer leurs tâches.

« Les gens prêtent leurs milieux de vie et leur équipement personnel pour soutenir le service à l’État, c’est très généreux, insiste Mme Lamarre. Ils le font parce qu’ils sont payés, oui, mais aussi parce qu’ils sont investis dans leur travail, parce qu’ils y croient. »

Pour le SPGQ, le télétravail n’est pas une revendication qui date d’hier et il sera au cœur des préoccupations dans le futur, assure Mme Lamarre.« Il existe une ouverture pour le travail à distance, surtout lorsque celui-ci démontre son efficacité », remarque-t-elle. Parmi les 6075 répondants au sondage de la SPGQ, 90 % d’entre eux se disent à l’aise de travailler à distance et 94 % sont favorables à l’implantation du télétravail dans leur unité administrative.

En plus d’un changement dans la manière de concevoir le travail, il reste le défi de la mise en pratique. « L’aménagement des lieux privés pour une prestation de travail adéquate, pour respecter les règles de confidentialité ou les règles d’ergonomie, va constituer notre grosse bataille avec le Conseil du trésor. On doit investir dans l’aménagement de bureaux personnels à la maison. »

Préserver les services aux citoyens

Le SPGQ sera également occupé dans les prochains mois à faire valoir ses demandes dans un autre dossier préoccupant. Le 1er avril dernier, le Conseil du trésor décrétait un gel d’embauche en raison de la COVID-19, un moyen détourné pour le gouvernement Legault d’effectuer les coupes dans la fonction publique promises en campagne électorale, croit Mme Lamarre.

Cette décision implique que les départs à la retraite ne seront pas remplacés ou que les contrats des employés occasionnels ne seront pas renouvelés. Les services à la population seront forcément touchés, regrette Line Lamarre, alors qu’il était déjà difficile d’assurer ces services à cause de la pénurie de main-d’œuvre.

« Nos ressources actuelles vont sortir épuisées du contexte de la COVID-19 ; on ne se le cachera pas, exprime la présidente. Je ne pense pas qu’on est en train de respecter la capacité de travail et la santé des travailleurs en faisant ça. Je pense qu’on est train de leur dire qu’ils vont produire plus avec moins et maintenir les mêmes services. C’est carrément utopique. »

Malgré toutes ces contraintes et ces inquiétudes, ces « petits soldats » aux gestes oubliés répondent tous les jours présents et il faut cesser de sous-estimer leur apport, soutient Line Lamarre.