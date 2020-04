FIQ: la première ligne à bout de souffle

Ce texte fait partie du cahier spécial Journée internationale des travailleurs

Lors de sa tribune quotidienne de 13 h, François Legault baptise les professionnelles et professionnels des soins de la santé les « anges gardiens », soulignant en caractères gras leur travail essentiel depuis le début de la crise. Mais pour les 76 000 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) — dont près de 90 % sont des femmes —, cette image a rapidement perdu son effet mobilisateur.

« L’expression crée une énorme pression sociale sur les professionnelles en soins, lâche la présidente de la FIQ, Nancy Bédard. C’est lourd de sens. Ça implique quelque chose de magique auprès de la population, une force inépuisable. »

Ces « anges gardiens », ces infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, que représente la FIQ, étaient là, au front, bien avant le 14 mars 2020, rappelle la présidente. Et ça fait des années, déjà, qu’elles sont à bout de souffle.

Sur les quelque 275 000 salariés du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) au Québec, plus de 80 % sont des femmes.

Le nombre de personnes salariées dans le réseau qui ont recours à l’assurance salaire ou qui reçoivent des prestations d’invalidité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a explosé au cours des dernières années, soulignait uncollectif — dont fait partie Nancy Bédard — dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien Le Soleil le 7 avril dernier. « Avant la bataille, notre armée était déjà épuisée », rappellent les cinq signataires, toutes présidentes et vice-présidentes syndicales.

« Il faut crier pour exiger que ces femmes aient de l’équipement de protection — qu’elles n’ont pas toutes d’ailleurs, laisse tomber Mme Bédard. Il faut se battre pour que les travailleuses enceintes puissent être retirées. Le gouvernement Legault ne leur a pas donné les moyens nécessaires pour remplir leur fonction selon les normes. »

La crise de la COVID-19 met en lumière une « culture de vieille époque », suggère la présidente : « les femmes doivent encore se battre pour avoir droit à l’équité ».

Des « primes ridicules »

En 2019, la rémunération « des femmes et du personnel du secteur public accusait un retard de 6,25 % par rapport à celui des autres salariés », incluant le régime de retraite et les autres avantages sociaux, pointent les syndicats dans cette lettre ouverte.

Début avril, Québec annonçait l’octroi de primes « COVID-19 » aux travailleuses et travailleurs de la santé : 8 % aux professionnels « en première ligne, puis 4 % au reste des employés du réseau.

Pour les membres de la FIQ, une augmentation salariale de 8 % signifie entre 1,90 $ et 2,50 $ l’heure, selon la présidente de la Fédération. Mais ces « primes ridicules d’à peine 20 $ par jour » se faisaient toujours attendre le 17 avril.

« Elles avaient demandé 19 % : 5 % pour toutes les professionnelles en soin, et 14 % pour celles qui côtoient des patients contaminés », détaille la présidente, qui juge cette demande « plus que raisonnable ».

L’annonce du tarif horaire de 211 $ offerts aux médecins spécialistes appelés en renfort dans les CHSLD a été « très difficile » pour les professionnelles en soins. « C’est insultant et démobilisant pour ces femmes. On constate qu’il y a deux classes dans le réseau de santé », déplore Mme Bédard.

Conciliation « pandémie-famille »

Mais l’iniquité s’étend au-delà de la rémunération, croit-elle. « La déontologie existante n’offre pas à ces femmes le choix entre le travail et la famille. »

Leurs horaires déjà complexes ont été chamboulés ; elle ont été appelées à travailler dans d’autres lieux de travail ; leur charge de travail« déjà inhumaine » a été augmentée ; tout cela, alors qu’elles ont été exposées au virus sans l’équipement adéquat pour se protéger, elles-mêmes et leur famille.

« Elles ont dû mettre en place une toute nouvelle organisation familiale due à la fermeture assez brutale des écoles et des garderies, pendant que repose sur leurs épaules la responsabilité de faire face à la pandémie, affirme Mme Bédard. On exige d’elles un engagement total. »

La valeur de leur travail — et de ces femmes par extension — doit passer par plusieurs éléments prioritaires, souligne la présidente. « Une reconnaissance salariale, une loi sur les ratios sécuritaires, une reconnaissance de leur compétence et de la pertinence de leurs métiers… Elles devront participer davantage aux décisions. »

Le krach boursier de 1929 a mis fin à la semaine de six jours. La Deuxième Guerre mondiale a prouvé la place essentielle des femmes sur le marché du travail. « On ne souhaite pas de crises, mais les choses changent souvent après ce genre d’événements dramatiques », fait valoir Mme Bédard.