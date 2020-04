APTS: un ange peut en cacher un autre…

Ce texte fait partie du cahier spécial Journée internationale des travailleurs

Si on entend beaucoup parler de certains emplois essentiels actuellement, comme ceux des infirmières, des médecins et des préposés, d’autres, tout aussi primordiaux dans le réseau de la santé et des services sociaux en temps de pandémie, passent sous le radar de la population. Pourtant, les gens qui les occupent sont envoyés au front, bien souvent, sans le matériel de protection nécessaire.

Connaît-on bien nos « anges gardiens », comme les appelle le premier ministre François Legault depuis le début de la crise sanitaire ?

Andrée Poirier, présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui compte 55 000 membres dans le réseau public, estime que la pandémie aura servi à faire le triste constat qu’on reconnaît très peu ces « anges » et que l’on ne parle jamais de leur travail.

« Qui passe les tests diagnostics, qui effectuent les analyses en laboratoire, de la prise de sang aux tests d’urine en passant par les biopsies ? Qui fait la prévention, la réadaptation ? Qui fait les traitements en radiologie et en oncologie ? » demande-t-elle en rappelant que l’APTS représente 106 métiers différents. « Pour chaque problème de santé pour lequel un citoyen ira consulter, l’unde nos membres est là, coûte que coûte. »

Ces travailleurs, dont 86 % sont des femmes, exercent en effet leurs activités dans cinq secteurs, soit le diagnostic — laboratoires et imagerie médicale —, la réadaptation, la nutrition, les services psychosociaux, la prévention et le soutien clinique.

Non seulement ces travailleurs sont-ils actuellement évacués du discours, mais les risques qui pèsent sur eux aussi. « On ignore ce qu’ils font et où ils vont, déplore-t-elle. Les technologues en radiologie, pour ne nommer que ceux-là, se promènent dans les zones où se trouvent des patients atteints de la COVID-19, ils font passer des rayons X pulmonaires, des scanneurs, des IRM. »

Et c’est sans compter tous ceux et celles qui doivent continuer à se présenter à domicile pour les suivis auprès des gens qui ont une déficience intellectuelle ou qui requièrent de la réhabilitation.

Malgré les mêmes risques auxquels ils font face que les autres corps de métier, ils doivent constamment négocier leur sécurité et leur équipement de protection.

« Ceux qui se rendent au domicile de patients ont souvent un masque ou deux pour la journée et doivent les réutiliser. Aucun nettoyant pour les véhicules prêtés n’est founi, illustre-t-elle. Certains points de service n’ont même pas d’endroit où se laver les mains à l’accueil et des technologistes en laboratoire qui effectuent des prélèvements n’ont pas de Plexiglas pour les protéger comme on en voit dans les épiceries. »

Mme Poirier se désole également de constater à quel point des disparités existent entre les établissements dans les mesures de protection, obligeant les travailleurs à être constamment en communication avec les directions pour dénoncer des aberrations qui ne respectent pas les directives ministérielles.

« Malgré tout, nos membres se présentent jour après jour pour soutenir les gens, avec la peur au ventre, inquiets de propager le virus aux personnes à qui ils donnent des soins et des services, ou de ramener ça à la maison », ajoute-t-elle.

L’après-COVID

La présidente de l’APTS estime que cela aura pris une crise de cette ampleur pour constater aussi toute l’importance du réseau public et de ses failles, lesquelles se sont agrandies au fil des années, à coups de politiques d’austérité et de réformes.

« On se rend compte à quel point on l’a fragilisé et qu’il faudra faire ses devoirs par la suite pour reconnaître, d’une part, toutes ses lacunes et, d’autre part, faire le choix de société de le reconstruire pour qu’il ne soit plus jamais vulnérable comme il l’est actuellement. »

L’APTS croit qu’il est impensable de songer à revenir à l’état d’avant la COVID-19 et entend bien être au rendez-vous pour ces discussions futures, notamment lors de la renégociation des conventions collectives, afin de réitérer l’importance de pouvoir compter sur un réseau public universel où tous ont les mêmes chances en matière de santé.

Andrée Poirier craint par ailleurs le ressac pour ses membres lorsque la crise sera dernière nous.

« Actuellement, on prend les dossiers d’un travailleur pour les ajouter à un autre afin d’épauler ceux qui doivent se rendre dans les CHSLD, mais les dossiers délaissés reviendront comme un boomerang et nous anticipons ce retour », soutient-elle.

D’autant plus que cette fatigue s’ajoutera à celle qui était déjà généralisée dans le secteur de la santé et des services sociaux ces dernières années.

« On constatait déjà la détresse des travailleurs du réseau, et avec la pandémie, plusieurs de leurs droits ont été suspendus ou reportés, comme les congés et les vacances, souligne-t-elle. Ce sont tous ces sacrifices que nos membres font actuellement pour aider la population à passer à travers cette pandémie, et c’est pour ça qu’on s’attend à ce que le gouvernement donne la réponse qu’ils méritent. »