CSD: soutenir les anges gardiens invisibles

Ce texte fait partie du cahier spécial Journée internationale des travailleurs

Depuis que la COVID-19 bouleverse notre quotidien, on fait grand cas, avec raison, de l’énorme contribution des équipes du secteur de la santé. On discute aussi du lourd tribut que leurs membres paient en fatigue, en augmentation du risque de contamination et en anxiété.

Cependant, tout un pan des travailleurs essentiels œuvre dans l’ombre. C’est le cas, par exemple, de nombreux employés du secteur agroalimentaire, ainsi que des familles d’accueil pour enfants et adolescents et des résidences familiales qui hébergent des personnes aux prises avec des problèmes graves de santé mentale. Dans plusieurs cas, non seulement ces travailleurs ne jouissent pas de la reconnaissance qu’ils méritent, mais ils se voient aussi privés d’aide.

Les ressources en milieu familial s’essoufflent

« Le confinement est très difficile à vivre pour ces gens, sur le plan tant humain que financier », lance Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD). Il donne l’exemple des ressources de type familial en santé mentale (RTF). Les personnes hébergées dans ces milieux ont souvent besoin de suivre une routine et de se sentir en sécurité. La situation actuelle fait exactement le contraire. Elle bouleverse leur quotidien, génère de l’anxiété et les déstabilise.

En raison du confinement, ces personnes se trouvent également privées des activités qu’elles faisaient à l’extérieur ou de l’accès aux centres de jour qu’elles fréquentaient. Pour les familles qui les hébergent, c’est un changement majeur, surtout lorsqu’elles accueillent plusieurs individus. Elles doivent soudainement fournir tous les services 24 heures sur 24, tous les jours, généralement sans l’appui d’employés. Elles doivent gérer les angoisses et proposer des activités stimulantes, tout en s’assurant d’éviter tout risque de contamination à la COVID-19.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a publié plusieurs consignes sanitaires que doivent suivre les RTF : port de masques et de l’équipement de protection, utilisation de désinfectants appropriés, etc. « Mais elles ne sont pas intégrées directement au secteur de la santé, donc les responsables de ces ressources doivent s’efforcer de trouver eux-mêmes ces produits et les acheter à leurs frais », déplore M. Vachon. La tâche est d’autant plus complexe que plusieurs de ces éléments sont présentement difficiles à trouver.

Même les produits du quotidien achetés dans les commerces en ligne et livrés à domicile comportent souvent des restrictions, comme une limite du nombre d’unités qu’un consommateur peut acheter d’un coup. Pour une résidence qui accueille plusieurs personnes, l’approvisionnement peut donc se transformer en un sérieux casse-tête.

« La tâche devient très lourde et ces ressources ont besoin d’aide pour financer des dépenses excédentaires, mais aussi pour prendre certains moments de répit, indique M. Vachon. Elles bénéficieraient grandement d’un programme pour soutenir l’embauche d’employés sur une base temporaire, par exemple. »

Durcissement des conditions de travail

La COVID-19 agit aussi comme un révélateur de plusieurs problèmes qui existaient déjà, en plus de les exacerber. Elle a, par exemple, montré le décalage qui existe entre les conditions de travail du secteur public de la santé et celles des résidences pour aînés privées. Le gouvernement du Québec a même dû implanter des mesures financières pour bonifier le salaire des travailleurs des résidences privées, afin d’éviter qu’ils ne désertent leur poste en ces temps difficiles. « Ce que l’on voit, c’est qu’ils sont mal payés pour un travail ardu et souvent peu valorisé et qu’il y a des correctifs à apporter sur ce plan », estime M. Vachon.

Certains milieux où les conditions de travail et la précarité existent déjà en temps normal sont durement touchés en période de pandémie, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire. Les employés des épiceries sont surtaxés et côtoient de très près la population, augmentant ainsi les risques de contamination, ce qui génère de l’anxiété. Les travailleurs des abattoirs ont vu leur inquiétude grimper d’un cran depuis deux semaines, alors que des employés ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans une usine d’Exceldor à Saint-Bruno-de-Montarville et dans une usine d’Olymel à Yamachiche. Cette dernière a même été temporairement fermée en raison d’une éclosion relativement importante. Les mesures de distanciation, nécessaires, brisent les relations entre travailleurs, qui se retrouvent isolés dans un contexte difficile.

« Tous ces gens travaillent dans l’ombre pour que la vie du plus grand nombre reste la plus normale possible et que les besoins fondamentaux de la population continuent d’être comblés, rappelle Luc Vachon. Il est essentiel de leur offrir la reconnaissance, mais surtout le soutien qu’ils méritent. »