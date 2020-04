Les syndicats sur tous les fronts

Ce texte fait partie du cahier spécial Journée internationale des travailleurs

Depuis l’apparition de la COVID-19 au Québec, les syndicats sont en première ligne pour défendre les droits des salariés, mais aussi pour préparer la relance. Si le contexte suscite l’union, cela ne signifie pas que « les rôles s’effacent », estime le professeur Frédéric Lauzon-Duguay. Explications.

Personnel soignant et travailleurs essentiels en première ligne, salariés entélétravail, ouvriers au chômage, travailleurs indépendants à l’arrêt… Du jour au lendemain, et presque sans prévenir, la pandémie de COVID-19 a profondément modifié l’organisation du travail dans toute la province. Avec plus de 80 % des salariés du public syndiqués, les centrales syndicales se retrouvent aux premières loges d’un événement totalement inédit et aux inconnues multiples. Nombreuses sont les questions aux enjeux cruciaux qui font ou refont surface.

La période est donc délicate pour les défenseurs des travailleurs, qui doivent à la fois répondre aux questions urgentes et devancer celles qui apparaîtront dans un avenir proche. « Dans le contexte actuel, ils doivent tout d’abord s’assurer que le travail est maintenu dans des conditions sécuritaires pour les travailleurs, que la rémunération se poursuit, vérifier les protections sociales des salariés, mais aussi savoir répondre aux cas dedétresse psychologique qui peuvent se présenter », énumère Frédéric Lauzon-Duguay, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM).

La valeur « travail » mise en question

De fait, les organisations syndicales gèrent l’urgence du moment, mais tous les problèmes amènent (voire ramènent) sur leurs tables certains questionnements qui ne datent pas d’hier. C’est le cas des emplois sous-payés. « C’est un débat qui existe depuis longtemps et dont pourraient s’emparer les organisations syndicales. Certains travailleurs qui vont se présenter tous les jours au travail avec la menace de la COVID-19 gagnent moins que ceux qui ne travaillent pas. J’aurais tendance à dire : “Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour eux ?” Se pose donc la question de la valeur de certains emplois. On peut par exemple penser aux préposés aux bénéficiaires, qui sont au cœur de l’actualité. » Tout comme va certainement revenir la question de la protection sociale pour les travailleurs au statut atypique, qui représentent au Québec 40 % de la population active.

Préparer la sortie de crise

Comment évolueront les rapports de force ? Alors qu’est annoncée une crise économique d’une ampleur sans précédent, organisations syndicales et patronales pourraient enterrer la hache de guerre, mais ce n’est probablement pas le scénario qui se profile. « Des défis importants les attendent, explique le professeur. Seront-ils à l’avantage des employeurs ou des employés ? Quel effet aura cette crise sur le budget des gouvernements ? Le télétravail se généralisera-t-il ? Quelles seront les répercussions sur les régimes de retraite ? Comment, dans le secteur privé, les patrons vont-ils chercher à trouver des solutions ? Imposeront-ils des concessions sur les salaires ou sur les avantages sociaux à leurs emplo-yés ? » Et enfin, quid de la mondialisation ? « La vraie question, c’est : “Quelle règle de la mondialisation va changer ?” » souligne Frédéric Lauzon-Duguay, qui le reconnaît : il est difficile de se référer à des archives, tant l’événement est d’une ampleur sans précédent.

Un constat néanmoins : « En temps de crise, pour tous les acteurs, le défi est de résorber au plus vite les effets, mais il ne faut pas pour autant accepter n’importe quoi. Il faut rationaliser les faits, sans céder à la panique. C’est pendant la crise que se prépare la sortie de crise », indique Frédéric Lauzon-Duguay.

« Le pacte social devra être équitable »

Autant d’interrogations qui se posent alors même que sur le terrain les situations sont complexes, en particulier dans le domaine de la santé. Cette crise renforce des problèmes qui existaient déjà : exemple flagrant avec la triste actualité dans les CHSLD, mais qui n’est pas le seul dysfonctionnement du moment. La pénurie de main-d’œuvre ou le ratio travail-santé-sécurité du personnel soignant deviendront des priorités et alimenteront à n’en pas douter les prochaines négociations syndicales. « Le domaine de la santé est un système très complexe et il n’y a pas de solutions simples. Par contre, elles seront incontournables. »

Les syndicalistes sont-ils outillés pour affronter tous ces défis et répondre aux missions qui sont les leurs désormais ? « Mais qui était prêt à cela ? demande le professeur en souriant. Nous sommes face à une crise unique. 2008 n’a rien de comparable. Les organisations syndicales sont de grandes centrales et possèdent des ressources. Par exemple, le bien-être des salariés occupe une place prépondérante. Ils sont relativement au diapason, et j’observe des initiatives intéressantes mises en place par les syndicats qui placent l’humain au cœur de l’action. Mais comme dans tout phénomène, il y aura des gagnants et des perdants. Le pacte social devra être équitable pour qu’il soit accepté par tous. » Un sacré défi.