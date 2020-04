Le port du masque au Québec

On apprenait hier que la santé publique du Québec préparait une « position nouvelle » sur le port du masque pour freiner la propagation de la COVID-19.

On doit donc s’attendre cette semaine à ce que le Dr Horacio Arruda se joigne à ses collègues Theresa Tam et Mylène Drouin, à Ottawa et à Montréal, qui recommandent déjà l’utilisation du masque dans les lieux publics. Le Dr Arruda reste très critique de la mesure, craignant surtout qu’elle pousse les gens à baisser leur garde.

Annonce ou pas, on risque d’en savoir plus lors du point de presse quotidien du gouvernement Legault à 13 h.