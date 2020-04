Pas de masque, pas de vol

Se couvrir le visage n’est plus une simple recommandation à l’aéroport. À compter d’aujourd’hui, cela devient une obligation pour monter dans un avion se rendant au Canada. Les voyageurs devront prouver qu’ils sont munis d’un masque non médical ou d’un « couvre visage » pour être accepté à bord. Ils devront aussi le porter lorsque la distanciation physique de deux mètres ne sera pas possible dans l’aéroport, notamment aux postes de contrôles.