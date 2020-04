Quoi retenir de la fin de semaine?

La COVID-19 poursuit sa progression mortelle au Québec

À Québec, on a fait relâche de point de presse tout le week-end. Les données publiées par l’Institut national de santé publique du Québec montrent que la COVID-19 poursuit sa progression dans la province.

Les statistiques continuent toutefois de se faire encourageantes quant à l’aplanissement de la courbe épidémique. Dimanche après-midi, on comptait 877 décès attribuables à la maladie et un total de 18 357 cas confirmés. On recensait aussi 1102 personnes hospitalisées, dont 183 aux soins intensifs.

Un décès en particulier a aussi retenu l’attention : on a appris dimanche que la COVID-19 a emporté l’artiste et animateur Claude Lafortune. C’est son petit-fils Guillaume qui en a fait l’annonce dans une émouvante publication Facebook, dimanche matin.

À jamais associé à l’émission L’Évangile en papier, diffusée sur les ondes de Radio-Canada en 1975 et 1976, Claude Lafortune a aussi contribué à des émissions comme La boîte à surprises, La souris verte, Bobino, Sol et Gobelet, Pop Citrouille et La Ribouldingue, en plus d’animer pendant 13 ans l’émission Parcelles de soleil. Il avait 83 ans.