4 Nagpur (Inde), le 13 avril 2020 | La plus petite femme du monde, Jyoti Amge, a offert un coup de pouce aux policiers de Nagpur, en Inde, pour faire respecter les mesures de confinement, décrétées par le gouvernement. La jeune femme de 26 ans a encouragé les citoyens de cette ville du centre du pays à rester chez eux pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Celle qui mesure moins de 63 centimètres leur a aussi prié de se laver les mains et d’éviter les déplacements non essentiels. «Nos policiers, notre personnel de santé, nos militaires sont en première ligne pour combattre le virus et sauver des vies, et je voulais contribuer à ma manière, aussi petite soit-elle», a-t-elle déclaré. Agence France-Presse