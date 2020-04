Le pic de la pandémie au Québec

Ce sont ces jours-ci que le Québec doit atteindre le pic de l’épidémie de COVID-19, si l’on se fie aux projections rendues publiques la semaine dernière par le gouvernement Legault.

Bonne nouvelle : malgré les 639 décès dus à la maladie et les quelque 16 000 cas enregistrés dans la province en date d’hier, on demeure pour l’instant bien plus près du scénario optimiste que de la catastrophe appréhendée.

Que nous réserve l’avenir ? On devrait le savoir assez vite, puisque ces mêmes projections doivent en théorie être mises à jour cette semaine.

Nul doute que François Legault en glissera un mot lors de son point de presse quotidien à 13 h.