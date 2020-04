Des besoins matériels et humains

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Avec la fermeture des commerces et de plusieurs organismes communautaires, sans compter qu’il est devenu pratiquement impossible de mendier dans les rues désertes, les personnes en situation d’itinérance ont vu leur vie quotidienne complètement bouleversée par la pandémie. Montréal a lancé une grande opération pour intervenir sur différents fronts afin d’éviter une crise humanitaire chez les plus démunis. Entretien avec Serge Lareault, commissaire aux personnes en situation d’itinérance à la Ville.

Alors que le soutien aux personnes itinérantes repose beaucoup sur les dons et le bénévolat, les ressources disponibles se sont rapidement raréfiées à cause de la pandémie.

« D’abord, les comptoirs alimentaires et autres centres de jour ont été fermés en raison de la promiscuité des locaux et du fait que ces services sont souvent supervisés par des bénévoles âgés, explique Serge Lareault. Ces 200 organismes représentaient une grosse partie du quotidien des gens de la rue. »

Photo: Ville de Montréal

De plus, les refuges ont dû appliquer des mesures de distanciation sociale. « Dès les premiers jours de la pandémie, on a perdu quelque 300 places dans les sites d’hébergement, précise M. Lareault. En 2018, on dénombrait au moins 700 personnes qui dormaient dans les refuges et on évaluait qu’il y en avait 700 autres qui dormaient dehors, mendiaient dans les rues, vivaient dans les McDo, prenaient des douches dans les centres de jour. Soudainement, il n’y avait plus rien pour aider ces gens. »

C’est alors que Serge Lareault, fondateur et ancien directeur général du journal L’Itinéraire, actif auprès de personnes marginalisées ou ayant connu l’itinérance, a sonné l’alarme.

« On a sensibilisé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a compris que la crise sanitaire risquait de se transformer en crise humanitaire, alors elle a déclaré l’état d’urgence local pour pouvoir déployer rapidement un ensemble de mesures pour répondre à un besoin criant », explique-t-il.

Repas, refuges temporaires et hôtels

Montréal a rapidement ouvert cinq sites extérieurs pour distribuer des repas.

« Nous avons opté pour des sites extérieurs parce que c’est plus simple pour respecter la distanciation et les mesures d’hygiène exigées par la Santé publique », explique Serge Lareault.

La Ville a aussi créé des cantines mobiles pour les arrondissements où les personnes itinérantes sont moins nombreuses et plus dispersées sur le territoire.

« En moins d’une semaine, nous avons réussi à mettre ça en place et à servir quelque 2000 personnes par jour », précise M. Lareault.

La Ville a aussi créé des refuges temporaires avec des lits montés dans des cubicules au Marché Bonsecours, au Centre Jean-Claude Malépart, au Complexe Guy-Favreau et au YMCA Centre-Ville.

L’ancien hôpital Royal Victoria a pour sa part été transformé en refuge temporaire pour les personnes en situation d’itinérance déclarées positives à la COVID-19. Avant d’obtenir le résultat de leur test, on les envoie dans de petits hôtels qui ont été réquisitionnés pour cette période de crise. Pour l’instant, rien n’indique toutefois que les personnes itinérantes sont plus touchées que les autres par le virus, constate Serge Lareault.

« Ces personnes sont vulnérables parce qu’elles sont souvent déjà malades et qu’elles n’ont pas de chez-soi, mais d’un autre côté, elles vivaient déjà dans l’isolement social bien avant la crise, alors ça les a protégées », explique-t-il.

Le défi du personnel et des dons

Le plus grand défi du commissaire aux personnes en situation d’itinérance à la Ville de Montréal est de recruter suffisamment de personnel pour répondre aux besoins. Par exemple, dans les hôtels réquisitionnés pour l’attente de résultats.

« Les personnes en situation d’itinérance souffrent souvent de stress post-traumatique, de dépendances, alors il faut des intervenants et des travailleurs sociaux dans chacun de ces hôtels, indique M. Lareault. Or, le milieu de la santé et le secteur communautaire étaient déjà en pénurie de personnel. Nous sommes en vaste opération de recrutement, notamment auprès de gens qui œuvraient dans d’autres secteurs que l’itinérance. »

Plusieurs bénévoles sont aussi recherchés dans différents organismes, notamment pour la livraison de nourriture. Les refuges ont pour leur part de grands besoins de vêtements chauds parce que le printemps est tardif.

« Lorsqu’ils sont confinés, les gens pensent moins à donner, mais les besoins sont là », affirme M. Lareault.

Il souhaite aussi lancer un appel à la tolérance et à la compassion.

« Il faut traiter ces personnes avec respect ; la crise a des effets dramatiques sur elles et les isole plus que jamais. »