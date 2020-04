Protéger les aînés tout en leur permettant de s’amuser

Ce texte fait partie du cahier spécial La parole aux résidences

Bingo étage par étage, animation dans la cour intérieure à laquelle on peut participer de son balcon, œufs de Pâques en chocolat livrés aux portes : le Groupe Sélection multiplie les efforts pour permettre à ses résidents aînés de garder le moral en ces temps de crise. Le tout, après avoir rapidement mis en place plusieurs mesures pour que les milieux de vie soient sécuritaires.

« Dans nos résidences pour aînés, les gens sont principalement autonomes, donc ce sont des résidents très dynamiques, pleins d’énergie, et ce n’est pas évident pour eux de rester à l’intérieur », explique Mylène Dupéré, vice-présidente des affaires publiques et communications pour Groupe Sélection, qui a 43 résidences Sélection Retraite destinées aux aînés au Québec.

C’est le 23 mars que François Legault, premier ministre du Québec, a décidé que les sorties n’étaient plus permises dans les résidences pour personnes âgées.

« C’est difficile pour tout le monde, mais environ 90 à 95 % de nos résidents écoutent les consignes sans problème », précise-t-elle.

Les entrées et les sorties dans les résidences sont d’ailleurs maintenant concentrées à la porte principale, où il y a une présence jour et nuit. Si un résident doit sortir pour un « déplacement nécessaire », il doit avoir un accompagnateur.

Alors que toutes les aires communes ont dû être fermées pour éviter les rassemblements, comme les salles à manger et les salles d’exercice, la majorité des résidences Sélection Retraite ont des jardins extérieurs.

« Nos résidents peuvent donc au moins marcher à l’extérieur, et nous nous assurons qu’ils ne sortent pas tous en même temps », précise Mme Dupéré.

S’amuser en confinement

Il faut tout de même faire plus pour s’assurer que les résidents, habitués à visiter leur famille et à participer à des activités à l’extérieur, ne s’ennuient pas. Le chanteur Steph Carse, célèbre pour son succès Achy Breaky Dance, est donc venu en renfort. Avec le projet La Grande Rési-Danse, il demande aux aînés de se filmer en faisant ses célèbres pas de danse en ligne et d’envoyer leur vidéo pour qu’elle soit ajoutée à la suite des autres.

« Nous avons lancé la plus grande danse en ligne, en ligne », se réjouit Mylène Dupéré.

Les animateurs des résidences n’hésitent pas non plus à faire aller leur créativité pour trouver des façons de divertir les résidents.

« Un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé d’organiser un bingo par étage : il s’est installé au bout du corridor, et chaque personne était devant sa porte, en respectant les deux mètres de distance avec les autres », ajoute-t-elle fièrement.

Certains prennent aussi possession de la cour intérieure pendant que les résidents les regardent de leur balcon. On a d’ailleurs vu dans les médias la chroniqueuse et entraîneuse Josée Lavigueur, avec l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie, se rendre à la résidence de Belœil pour faire bouger les résidents sur leur balcon.

« Les animateurs ont un grand rôle à jouer dans le bien-être des résidents, et ils sont très populaires », remarque Mylène Dupéré, qui précise que, pour Pâques, des œufs en chocolat provenant de Chocolats Favoris ont été livrés à la porte de chaque résidant.

« C’était un petit baume, étant donné qu’ils ont dû se passer des visites familiales et des activités habituelles organisées à la résidence pour Pâques », ajoute-t-elle.

Escouade réconfort et télémédecine

Dans les immeubles Sélection Retraite, des résidents, dont plusieurs étaient habitués à faire du bénévolat, ont eu l’idée de lancer l’Escouade réconfort pour aider leurs voisins.

« Ils vont frapper aux portes et en respectant les deux mètres, vérifient que les gens vont bien. Ils s’assurent par exemple qu’ils arrivent à communiquer avec leurs proches par FaceTime sur leur tablette ou leur téléphone », explique Mylène Dupéré.

De plus, alors qu’offrir la télémédecine était dans les projets, Groupe Sélection a accéléré le processus pour rendre le service disponible dans ses résidences.

« Nous sommes en train de terminer sa mise en œuvre et, pendant cette période de crise, nous offrons le service gratuitement à nos résidents et à nos employés », affirme Mme Dupéré, qui précise que, s’il s’agit cependant de symptômes grippaux, les gens sont dirigés vers la ligne d’information COVID-19 pour être pris en charge.

Agir rapidement

Le 2 mars, devant l’ampleur que prenait la crise, le Groupe Sélection a créé une cellule de gestion de crise pour pouvoir prendre rapidement des mesures visant à assurer la sécurité de ses résidents.

« Nous avons décidé d’interdire les visites dans nos résidences le 13 mars vers 18 h, et François Legault l’a exigé le lendemain après-midi », se souvient Mylène Dupéré.

Des mesures ont également été prises pour éviter que des employés fassent entrer le virus dans les résidences.

« Nous prenons leur température, nous leur faisons signer un formulaire attestant qu’ils n’ont pas eu de symptômes grippaux dans les 14 derniers jours, qu’ils n’ont pas voyagé, qu’ils portent des vêtements fraîchement lavés, etc. », énumère-t-elle.

Mme Dupéré constate que, si la situation est difficile pour les employés, ils se sentent investis d’une mission envers les aînés.

« C’était déjà le cas avant la crise, et nous l’avions vu d’ailleurs dans les réponses d’une étude que nous avions faite pour établir notre marque employeur, mais maintenant, on le ressent encore plus fortement, affirme-t-elle. Nos employés sont là pour le bien-être et la sécurité des aînés. »

Il demeure que la situation actuelle représente tout un défi pour les employés.

« Cela nous amène à réfléchir à la façon dont nous pouvons assurer la sécurité des résidents, affirme Mylène Dupéré, tout en continuant de leur permettre de s’épanouir. »