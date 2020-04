L’information et l’entraide pour braver la COVID-19

Ce texte fait partie du cahier spécial La parole aux résidences

Les locataires des Résidences Soleil sont martelés d’information entourant la COVID-19 depuis la mi-mars, dans le journal interne, les cahiers distribués sous les portes, par les conseils des employés et les affiches placardées dans les 14 établissements pour aînés du Groupe Savoie. Quelques semaines sont passées, et les résidents sont désormais « les ambassadeurs » du confinement. Ils croient qu’il s’agit de la seule vraie manière d’éviter la contamination et de sauver leur vie.



« Si vous nous aviez parlé il y a trois semaines, ça aurait été une autre histoire », lance au bout du fil Maurice Vaillancourt, vice-président marketing et communications pour le Groupe Savoie, entreprise propriétaire des Résidences Soleil.

Pour convaincre les locataires de l’urgence du confinement « avec tact », l’administration a choisi de passer par les employés et les comités de résidents déjà impliqués dans leur communauté qui ont leur confiance depuis plusieurs années, rappelle M. Vaillancourt. « Maintenant que les résidents sont informés, ils respectent très bien les mesures. Quand on a annoncé la livraison des repas dans les appartements, ça a été applaudi. »

Rappelons que depuis le 23 mars, le confinement est obligatoire pour toutes les personnes logées en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), et pour celles en résidences privées pour aînés (RPA).

Dans les « milieux de vie » proposés par le Groupe Savoie, précise la vice-présidente, expérience client, Katarina-Darkise Marcil, les aînés sont autonomes ou en perte d’autonomie. Ils vaquent librement à leurs occupations et sont pour la plupart actifs. La moyenne d’âge des 7000 résidents est de 84 ans. Au Québec, 90 % des victimes de la COVID-19 étaient âgées de 70 ans et plus. Malgré leur autonomie, donc, l’administration devait protéger la santé — et la vie — de ses aînés.

L’exemple du Manoir Sherbrooke

Après une visite au début du mois de mars, le fils d’une locataire du Manoir Sherbrooke des Résidences Soleil aurait transmis le virus à sa mère. C’était quelques semaines avant les premières mesures mises en place par le gouvernement Legault.

« Elle a rapidement été placée en isolement », indique Mme Marcil. Un premier symptôme de fièvre aurait commencé le 14e jour suivant cette visite. « Elle a immédiatement été transférée à l’hôpital. »

Des policiers du Service de police de Sherbrooke sont venus en renfort pour aider à mettre en place le confinement obligatoire rapidement. « On a fait négativement les manchettes, mais la proactivité de la Santé publique officialisant très tôt le confinement a été très utile pour réagir rapidement et contrôler les risques de contamination », dit-elle.

Selon le plus récent bilan de la Santé publique de l’Estrie diffusé le 13 avril, le Manoir Sherbrooke comptait 35 cas de COVID-19 et 5 décès, dont 3 étaient déjà en soins de fin de vie.

Cinq locataires atteints de la COVID-19 sont toujours dans la résidence, confinés dans leur appartement comme l’ensemble des résidents. Dix neuf d’entre eux ont terminé leur quarantaine et ne présentent aucun symptôme depuis plusieurs jours, a même confirmé la Santé publique. Une nouvelle positive et pleine d’espoir, prouvant que le confinement porte ses fruits, selon Mme Marcil.

Que faire avec les réfractaires ?

Sur les 7000 aînés qui habitent dans les différentes Résidences Soleil du Québec, seuls trois semblent accepter plus « difficilement » le confinement, signale Mme Marcil. « Ils voulaient dépasser les limites du terrain, sortir, mais nous n’avons pas d’argument autre que la dissuasion et la mise en place de toutes les autres solutions possibles afin de répondre à leur besoin de sortir, comme leur proposer l’épicerie en ligne. »

Pendant plusieurs semaines, le seul outil dont disposait l’administration était la dissuasion, fait-elle valoir. Maintenant que la police peut intervenir, les employés sont rassurés. « Ils étaient à court de moyens pour les convaincre de rester isolés. »

Calendriers modifiés

Tout a été organisé pour que les aînés n’aient pas à sortir des résidences, sauf pour les rendez-vous médicaux urgents.

Les « épiceries-dépanneurs-pharmacies » à l’intérieur sont toujours ouvertes. Des mesures strictes sont en place pour y accéder : maximum de 2 personnes et désinfection obligatoire des mains à l’entrée et à la sortie. Des marques sur le sol et quelques surveillants rappellent aux résidents qu’ils doivent respecter la distanciation sociale.

Les repas sont distribués — gratuitement — dans les appartements. « Des dessins, des arcs-en-ciel et des pensées sont placés dans les cabarets. On essaie d’apporter du bonheur avec ces trois repas par jour », dit M. Vaillancourt.

Des cahiers d’activités, d’exercices et de jeux sont aussi distribués tous les jours sous la porte de chaque appartement.

« Les gens sortent sur les balcons pour des activités de danse avec les animatrices, qui continuent à travailler à temps plein afin d’éviter les effets néfastes de l’isolement. Lorsqu’il ne fait pas beau, on fait le tour des corridors avec de la musique pour que les résidents bougent, dansent, rient et sourient avec nous. On adapte nos activités », poursuit Mme Marcil.

Les marches surveillées sur le terrain des résidences sont toujours tolérées. Et pour celles au centre-ville, quelques pas peuvent être faits sur le trottoir autour du bâtiment, toujours sous la supervision du personnel et dans le respect de la distanciation.

Des réceptionnistes présentes en permanence contrôlent les allées et venues. « Au début de la crise, des familles se glissaient sur le terrain par la porte arrière, raconte Mme Marcil. Certaines ne comprenaient pas le principe de distanciation. Il a fallu être stricts. »

Briser l’isolement

« La peur de la technologie a fait place à un engouement pour la technologie », laisse aussi tomber Mme Marcil.

Plusieurs familles sont venues livrer des tablettes et des téléphones pour que les aînés isolés puissent communiquer avec leurs proches, grâce à la vidéoconférence notamment, plus utiles pour celles et ceux qui souffrent de problèmes auditifs.

« Les employés ont accompagné les aînés dans l’apprentissage des rudiments de ces appareils électroniques. Ça se serait passé autrement s’il n’y avait pas eu la crise, estime la vice-présidente. L’entraide est marquante entre les employés et les résidents. Je pense que ça va rester même après la crise. »

L’administration constate que ses résidents reçoivent plus d’appels qu’à la normale. Et pour les résidents seuls, sans famille ? « Le comité d’entraide est là pour s’occuper d’eux. Mais même avant la crise, on avait déjà des moyens en place. »

Les signes de détresse psychologique sont surveillés par le médecin, « le CLSC qui peut nous aider », les lignes téléphoniques mises en place par le gouvernement et le « personnel très à l’écoute », détaille l’administration.

En attendant l’équipement

Chaque jour, de nouvelles consignes sont envoyées aux résidences privées pour aînés, du ministère puis de chaque CIUSSS et CISSS régional. « On doit être réactifs, fait valoir M. Vaillancourt. On ne veut pas perdre nos équipes. »

Aucune mise à pied n’a été faite et très peu de personnes ont décidé de s’absenter du travail.

Les Résidences Soleil attendent « fermement » les équipements de protection qui doivent être distribués dans les CISSS, ainsi que les primes de 4 % annoncées par Québec. « Ces mesures ont rassuré nos employés qui ont le courage d’aller au front chaque jour, mais ils n’ont rien reçu encore. La famille Savoie a donc décidé d’avancer les sommes afin d’offrir les primes à tous les employés », affirme Mme Marcil.