Des mots et des dessins pour faire tomber (un peu) les murs

Des artistes québécois, de 38 à 92 ans, partagent ici quelques pensées, poésies, idées, critiques, souvenirs et illustrations en l’honneur des aînés du Québec. Une façon de déposer un peu de douceur entre leurs murs et de leur dire qu’ils ne sont pas seuls, en ces temps de confinement.



Salut mon vieux !

Patrick Huard

Oui, oui, mon vieux. Pas mon aîné, pas mon bel âge. J’aime pas ces mots qui me font oublier qui tu es. Maman, Papa, Grand-maman, Grand-papa. Mon vieux. Mon vieux chêne droit, solide et fier. Précieux, comme le vieux vin que tout l’monde se vante de connaître. Beau et romantique comme les vieux pays. Je sais que tu as peur, que tu t’ennuies. Ben tu sais quoi ? Depuis que je vis à ton rythme, moi aussi j’ai peur et je m’ennuie. Je m’ennuie de toi et j’ai peur de ne pas être à ta hauteur. Combien de fois je me suis tourné vers toi pour du réconfort, pour des réponses, pour de l’amour ? Et tu n’es pas là. En tout cas pas à côté de moi et ça me manque. Parce que de ta seule présence, tu me calmes et me rassures. Par tes seuls regards, je sais si ce que je fais est bon et te rend fier.

On t’isole plus que d’habitude encore et ce n’est pas juste. Ce n’est pas juste parce que le temps passe vite et que tu mérites de vivre chaque minute comme tu le désires après tant d’années de travail et de dévouement à ta famille, à ton pays. Oui, ton pays. Si je vis dans un monde qui soigne aussi bien les riches que les pauvres, c’est grâce à toi. C’est toi qui as choisi la justice sociale. C’est toi qui as réfléchi, bâti et construit l’école et la santé gratuites pour TOUS. Je te dois tant de choses.

Oui mon vieux, je m’ennuie de ta belle face dont les rides, comme une carte géographique ou plutôt anthropologique, me dessinent d’où je viens et m’indiquent où m’en aller. D’ailleurs, le coin de mes yeux commence à révéler d’autres chemins qui continuent les tiens. Parce que j’aspire à devenir meilleur et que je n’ai rien trouvé de mieux que d’essayer de te ressembler.

Je sais, je sais. Tu vas me dire que tu étais là, l’automne passé et que tu étais presque aussi seul et que j’avais pas le temps de m’ennuyer de toi. T’as raison mon vieux, quand je flye vite, je vole pas haut. Mais là, tu me manques. Et je me sens aussi seul que toi. Et même si on me redonne un peu de mes ailes au printemps, je ne me sentirai pas libre tant que tu ne voleras pas à mes côtés. Et je vais tout faire pour que ce soit le plus tôt possible.

Je t’aime mon vieux. J’ai hâte de te tenir dans mes bras pour te le dire.

Patrick Huard sera de retour prochainement au cinéma dans le film Mon cirque à moi de Miryam Bouchard.

Nous sommes des défricheurs

Fernand Dansereau

Avec tout le débat sur le triste sort de ceux qu’on nomme « les vieux » et sur l’urgence de prendre mieux soin de ceux qui sont enfermés dans les CHSLD, je crains qu’on entretienne encore davantage le préjugé selon lequel nous ne serions, nous les aînés, que des charges bien encombrantes pour nos sociétés.

Bien sûr, il faut corriger d’urgence toutes ces horreurs qu’on nous raconte. Mais il faut aussi se rappeler que les vieux dont il est question ici ne sont qu’une bien faible minorité des personnes âgées. 17 % seulement d’entre nous vivent en résidence ou en CHSLD.

Les autres, plus de huit sur dix tout de même, restent autonomes, vivent chez eux et contribuent de mille façons à la société. Je crois d’ailleurs que nous sommes convoqués, nous les personnes âgées, à mettre en œuvre, au travers des prochaines années, d’importantes transformations dans la société.

De grandes études sur la psychologie humaine ont démontré qu’il est naturel d’accorder en vieillissant de plus en plus de place à la contemplation, à la quête de sens et au développement de liens d’affection avec l’autre.

Baby-boomers, vous entrez maintenant à votre tour dans la vieillesse et vous allez spontanément, fût-ce par votre seul poids démographique, transformer nos comportements pour laisser davantage de place à ces valeurs qu’on pourrait dire « spirituelles ». D’autant que d’autres crises comme celles que nous traversons présentement obligeront toutes et tous à se dégager un peu de la frénésie de la consommation.

Ainsi, quand on parle de la vieillesse aujourd’hui, il me semble important de comprendre que nous sommes appelés à être plus que des vieux, des aînés, des défricheurs d’une société meilleure à recréer.

Encore très actif du haut de ses 92 ans, Fernand Dansereau a réalisé l’an dernier un documentaire intitulé Le vieil âge et l’espérance.

Vos regards

Kim Thúy

Vos visages portent les chemins de nos avenirs et le labyrinthe de nos rêves

vos corps éclairent les risques à prendre, les poids à soulever et les pièges à contourner

vos mains indiquent le sens de l’infini, le contresens de nos amours et le non-sens de nos tourbillons

vos cœurs amplifient le son des heures, la mélodie des jours et la symphonie du temps dans l’espace

et puis, au milieu de l’éphémère, vos regards dévoilent les couleurs du paradis sur terre

Déjà autrice d’une dizaine de romans, Kim Thúy a récemment animé La table de Kim à ICI Artv

Leur enfance se poursuit…

Simon Boulerice

Après avoir donné un atelier d’écriture dans une résidence pour personnes âgées, j’ai eu un coup de cœur pour leur générosité, de même que pour leur regard souvent intact sur leur enfance. A germé alors l’idée de créer un livre de poésie à partir de leurs souvenirs. Ils ont écrit sur leurs déceptions et leurs joies d’enfant, et de ces rencontres ont jailli des poèmes émouvants.

En ces jours compliqués et douloureux, où nos aînés sont plus isolés que jamais, mon cœur et mes pensées se tournent vers eux. Vers mes grands-parents, confinés dans leur résidence à Saint-Rémi. Je viens justement de parler à ma grand-mère cet après-midi, et je lui souhaite un bain de soleil le plus tôt possible. Vers mes amis poètes des résidences Enharmonie aussi. Je pense à la poète Marie Uguay, alitée, même prisonnière de son lit d’hôpital. Elle écrivait, aussi lumineuse que lucide : « Il fallait bien parfois / que le soleil monte un peu de rougeur aux vitres / pour que nous nous sentions moins seuls. »

Dans son Journal, la poète précisait que la vraie vie n’est pas ailleurs, mais en soi. Alors je souhaite à nos aînés un monde intime peuplé de bienveillance et d’espoir. J’ajouterai toutefois que cette vitre finira par tomber, il le faudra bien. Et dans le réel, enfin, nous nous enlacerons pour célébrer.

Simon Boulerice travaille actuellement à la conception d’un livre de poésie fait avec les aînés, enrichi par les portraits de l’illustrateur Rogé (à paraître aux Éditions de la Bagnole)

Ouvrir le coffre des souvenirs

Antonine Maillet

Je n’avais pas prévu qu’au lendemain de Pâques 2020, confinée à mon appartement du centre-ville de Montréal, je lancerais cette feuille volante à mes contemporains qui font face comme moi à une vilaine bibitte couronnée qui n’a aucun respect pour les humains de tous les âges.

J’ai pourtant de bonnes raisons d’être fière de mes 90 ans. Si vivre une longue vie est déjà un exploit, exploitons-le pour y dénicher le seul trésor qui n’appartient qu’aux gens âgés : le coffre des souvenirs.

Le monde n’est pas réduit à la dimension que peuvent atteindre nos yeux, nos oreilles et notre odorat. Il est aussi vaste que notre incommensurable imaginaire. Les gens d’une longue vie, ne l’oublions pas, sont forcément les détenteurs d’un trésor de mémoire qui ne peut qu’enrichir leur entourage.

Souvenons-nous des mémoires anciennes gravées dans les pyramides, la chapelle Sixtine, l’Iliade et l’Odyssée, les cathédrales et les grandes symphonies qui ont survécu à des fléaux qui, autant que les découvertes et les révolutions, font partie de l’Histoire. À notre tour, essayons de laisser aux siècles à venir quelques joyaux des temps présents.

Le dernier ouvrage d’Antonine Maillet, Fabliau des temps nouveaux, est en librairie depuis février (Éditions Léméac).

Aucun arbre n’est de trop

Biz



Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. L’adage est éculé et pourtant avéré. Mais voilà, en cette époque coronavirée tout à l’envers, jeunesse ne peut plus. Elle a perdu sa liberté et ses amis. À bien des égards, ce confinement est un avant-goût de la vieillesse. Nous devons apprendre à gérer la décroissance de notre mobilité, le ratatinement de notre espace vital et notre isolement. À ce chapitre, les aînés ont une longueur d’avance. Ils sont passés maîtres dans l’art de déjouer l’ennui, pour reprendre le titre prophétique du dernier album de Pierre Lapointe.

Ah, ils doivent bien rire de nous, les sages, à nous voir brandir notre ennui comme un drapeau sur les réseaux sociaux, parfois avec bêtise, souvent avec humanité et créativité. Nous subissons en ce moment l’impatience et l’impuissance des fauves encagés. Et si nous changions de nature, pour apprivoiser le confinement ? En mutant de l’animal au végétal. Immobile, une bête est prisonnière, alors qu’un arbre tire sa force de sa fixité. Et qui de mieux que les aînés pour nous apprendre à devenir arbres ?

L’arbre est un témoin du monde, un repaire dont les racines de la mémoire plongent dans le sol du pays. Il sait se mettre sur pause en hiver et revivre au printemps. Il a besoin de peu pour vivre. Il profite de la pluie et se nourrit du soleil. Il abrite les oiseaux et tire les jeunes pousses vers le haut. On a qu’à lui tendre la main pour cueillir les fruits de son expérience. Tout tordus et rabougris soient-ils, les vieux arbres sont les plus remarquables. Ils ont vu venter et neiger. Ils ont échappé à la scie du bûcheron et survécu aux insectes. Pour peu qu’on prête l’oreille au bruissement de leurs feuilles, ils ont beaucoup à raconter. Car même s’il ne dit mot, un arbre n’en pense pas moins.

En ce moment, un grand feu menace notre forêt. Jeunes fougères, conifères, feuillus, c’est toute la flore qui est vulnérable. Mais particulièrement les grands arbres matures. Nos pompiers masqués sont au front pour sauver ces géants. Aucun effort ne sera ménagé. Car dans la forêt québécoise, aucun arbre n’est de trop.

Biz est écrivain et rappeur, membre du groupe Loco Locass. Son septième roman, Les abysses, est paru en octobre dernier aux Éditions Léméac.