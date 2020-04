L’OMS et les États-Unis en querelle

Fidèle à son habitude, l’Organisation mondiale de la santé doit tenir un point de presse ce mercredi matin. On y parlera évidemment de la progression de la COVID-19 sur la planète, mais on peut aussi se douter qu’on discutera de Donald Trump et de son annonce d’hier…

Le président des États-Unis a fait un long réquisitoire contre l’agence de l’ONU, hier soir, en annonçant la suspension de la contribution américaine à l’organisme international. Il accuse notamment l’OMS d’être trop proche de la Chine, en plus d’avoir commis de nombreuses « erreurs » dans sa gestion de la COVID-19.

La décision a été immédiatement dénoncée par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui a réaffirmé sa confiance en l’OMS hier soir.