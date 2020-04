Déconfinement

C’est presque la fin du confinement pour l’Autriche, qui amorce dès aujourd’hui un retour progressif vers une vie « normale ». Les commerces de moins de 400 m2, et les magasins de bricolage et de jardinage pourront rouvrir leurs portes. Les coiffeurs et les autres magasins devront par contre attendre encore quelques semaines. Tout comme les écoles et installations sportives et de loisirs, qui restent pour le moment fermées. Il s’agit du premier pays européen à aller de l’avant avec un relâchement des mesures de confinement.