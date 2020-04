Quoi surveiller cette fin de semaine?

La COVID-19, trois mois plus tard

Le 11 janvier dernier, les autorités chinoises annonçaient qu’un homme de Wuhan était mort d’une pneumonie causée par un virus jamais vu auparavant. Mais déjà, ses similarités avec celui causant le SRAS faisaient craindre le pire à certains spécialistes.

Trois mois plus tard, le virus SRAS-CoV-2 compte plus de 100 000 victimes. Et la maladie qu’il cause — la COVID-19 — a affecté au moins 1,7 million de personnes.

Face à la pandémie, la moitié de l’humanité s’est placée en isolement, une mesure qui durera vraisemblablement un autre mois, sinon plus, dans la plupart des pays de la planète.