6 Manille (Philippines), le 5 avril 2020 | Convoités à travers le monde, les masques et les visières sont devenus des objets rares, poussant certains à user d’ingéniosité pour se protéger contre le coronavirus. À Manille, un habitant s’est fabriqué un masque recouvrant tout son visage à l’aide d’un réservoir d’eau en plastique. Un moyen pour lui de pouvoir au moins se promener dans son quartier en se sentant plus en sécurité. Les mesures de confinement décrétées par le gouvernement, qui concernent notamment les 12 millions d’habitants de Manille, ont entraîné la fermeture de la plupart des entreprises et l’arrêt de presque toutes les activités sociales, religieuses et commerciales. Ted Aljibe Agence France-Presse