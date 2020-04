Il y a 50 ans, les Beatles se séparaient

C’était il y a 50 ans, le 10 avril 1970 : l’annonce de la fin des Beatles. Les Fab Four s’entre-déchiraient déjà depuis un moment : John Lennon avait déjà « démissionné » en septembre 1969, et le conflit entre lui et Paul McCartney ne cessait de s’envenimer. Et leur dernière prestation en public datait déjà de plus d’un an.

Encore aujourd’hui, le quatuor est considéré comme l’un des groupes les plus marquants de l’ère musicale moderne, tant sur le plan artistique que technique.

Cet anniversaire sera d’ailleurs souligné aujourd’hui par une vente aux enchères de plus de 200 objets liés au groupe, dont l’original des paroles de Hey Jude, griffonnées par Paul McCartney sur un bout de papier en 1968.