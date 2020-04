Aux masques, citoyens!

L’Association française de normalisation propose sur Internet deux patrons différents de masques à faire soi-même : l’un est un patron de masque « barrière à plis », selon le modèle des masques chirurgicaux, et l’autre est un patron de masque « bec de canard ». L’organisme est une référence en la matière, mais le style est parfois un peu aride.

En français toujours, on trouve largement de quoi s’outiller, sur un ton plus accessible, avec Bérangère, une Française qui se décrit comme ingénieure en textiles, et dont le site, Couture et paillettes, regorge d’infos techniques et pratiques.

Depuis Montréal, la designer Danielle Martin, du duo Martin Lim, propose sur son site un prototype destiné à un usage domestique à faire soi-même avec les moyens du bord. C’est clair et efficace.