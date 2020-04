La loi sur la laïcité en Cour suprême… ou pas

Le plus haut tribunal du Canada entendra-t-il une première cause sur la Loi québécoise sur la laïcité de l’État ? On le saura ce matin.

Des opposants à la loi avaient demandé en janvier à la Cour suprême du Canada de se pencher sur le refus de suspendre certaines mesures de la loi 21 — l’interdiction du port de signes religieux chez certains fonctionnaires en tête —, en attendant une décision judiciaire sur le fond des choses. Et c’est aujourd’hui que le tribunal acceptera, ou pas, d’entendre la cause.

Ce ne sera pas donc la loi québécoise en tant que telle qui sera examinée si les juges acceptent de se pencher sur l’affaire, mais bien les préjudices que pourrait causer son application immédiate.