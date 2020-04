Québec ordonne une enquête au CHSLD Sainte-Dorothée

Après des médecins en CHSLD, c’est au tour d’infirmières de lancer un appel à l’aide et de dénoncer le manque de personnel et d’équipement dans ces établissements.

Audrey Powers travaille au CHSLD de Sainte-Dorothée de Laval, un des pires foyers d’éclosion de la COVID-19 au Québec. Treize patients y sont morts jusqu’à présent et 115 autres sont atteints de la maladie. L’infirmière est stressée, anxieuse, épuisée et indignée du sort de ses patients. « Les soins ne sont pas à la hauteur de ce que les patients méritent », dit-elle.

Audrey Powers a publié mardi un statut sur sa page Facebook pour dénoncer la situation. L’infirmière, qui travaillait jusqu’à tout récemment à l’urgence d’un hôpital, a été réaffectée dans le CHSLD de Sainte-Dorothée pour aider les troupes en place.

Depuis son arrivée dans le CHSLD, il lui est arrivé de devoir s’occuper, seule, de 45 patients. Elle a parfois eu à sa charge 20 malades souffrant de la COVID-19. « À l’urgence, en milieu hospitalier, on peut aller jusqu’à trois patients COVID positifs », dit Audrey Powers.

13 C’est le nombre de patients du CHSLD qui sont décédés jusqu’à présent. Le bilan pourrait s’alourdir puisque 115 résidents sont atteints de la COVID-19.

L’équipement, dit l’infirmière, est limité. « On a droit à un masque de procédure par quart de travail, dit Audrey Powers. Je crois que le vecteur le plus important de la COVID-19 en ce moment, c’est nous, le personnel soignant. » Des collègues, dit-elle, ont contracté le virus.

La crise au CHSLD de Sainte-Dorothée préoccupe les autorités. Le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a commandé une enquête épidémiologique pour faire la lumière sur cette éclosion. « C’est clair qu’on va envoyer une équipe d’investigation pour revoir tout ce qui est arrivé dans ce centre-là », a-t-il dit lors du point de presse quotidien du gouvernement sur le coronavirus.

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann assure que des renforts ont été envoyés au CHSLD de Sainte-Dorothée. « On a ajouté 70 personnes : des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gestionnaires », a-t-elle dit, en conférence de presse.

Le premier ministre, lui, a annoncé que des « dépistages systématiques des aînés et du personnel en CHSLD » ainsi que « dans les autres milieux de vie » seront désormais effectués.

Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, estime que le gouvernement aurait dû agir plus tôt. « Ce qui est le plus difficile à accepter, c’est qu’on le savait, dit-il. On savait que les pires foyers en France étaient dans les résidences pour aînés. On n’était pas prêts. Quelle tragédie! »

La partie n’est pas gagnée dans les CHSLD, selon le député libéral et ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette. « Il y a un problème dans les CHSLD, dit-il. Il va être difficile à renverser dans la région de Montréal. »

Gaétan Barrette pense toutefois que des gestes peuvent être posés pour éviter une situation similaire dans les autres CHSLD à l’extérieur de la région métropolitaine. Selon lui, il faut offrir de la formation sur la protection contre les infections aux employés, leur fournir l’équipement nécessaire et augmenter le nombre d’employés sur le terrain.

Au privé aussi

Les nombreux cas de COVID-19 dans les CHSLD défraient les manchettes, mais la maladie est aussi bien présente dans les établissements privés conventionnés, rappelle Sonia Mancer, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, secteur privé (FIQP).

Sonia Mancier dénonce la rotation de personnel entre les zones « COVID » et « non COVID » dans ces centres privés. « Du personnel devrait être dédié à la zone chaude où il y a des cas positifs, dit-elle. Mais il n’y a pas de personnel dédié. Le personnel se promène dans les étages entre les zones chaudes et froides. »

EN CHIFFRE 8,4 %

Le nombre de personnes hospitalisées a crû de 8,4 %. Depuis quatre jours, ce taux a oscillé entre 1,5 % et 11,4 %, alors qu’on observait une hausse quotidienne moyenne de 21,1 % dans les neuf jours précédents. C’est en se basant sur ces données que le premier ministre a évoqué une « stabilisation » mercredi et a dit commencer à voir « la lumière au bout du tunnel ».

Sonia Mancier soutient que des employés ne veulent plus travailler parce qu’ils ont « peur d’être des vecteurs ».

Lors du point de presse, la ministre Danielle McCann a rappelé qu’au cours des dernières semaines, 133 millions de dollars ont été annoncés pour « soutenir les milieux de vie dans le secteur privé ». De l’argent, a-t-elle dit, qui servira à embaucher du personnel et à bonifier les mesures de protection dans les résidences.

Tant dans le secteur privé que dans le réseau public, des médecins ont été mobilisés, a-t-elle ajouté. « On parle de 450 médecins qui vont être mis à contribution immédiatement », dit Danielle McCann. Québec dit aussi avoir convaincu 500 infirmières de se « réinscrire au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ».