À la recherche de ce qui fait du bien

Ce texte fait partie du cahier spécial Religion

Les Québécois ont largement tourné le dos à la religion catholique depuis la Révolution tranquille, mais plusieurs cherchent maintenant d’autres formes de spiritualité ou de pratiques pour les accompagner dans les moments difficiles. Le yoga et la méditation, par exemple, sont particulièrement populaires en ces temps de pandémie de COVID-19. Alors que la science a prouvé les bienfaits de la méditation pleine conscience, elle attire même les plus rationnels d’entre nous. Coup d’oeil sur ces pratiques qui font du bien.

Pour Robin Golt, professeure de philosophie indienne,de yoga et de différents styles de méditation depuis 30 ans, il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes se tournent vers ces pratiques en cette période de crise.

Photo: Courtoisie

« Le yoga a été développé en réponse à l’incertitude du monde, dit-elle. On n’a jamais vraiment su ce qui arriverait, mais on pensait qu’on le savait. Le yoga a toujours été très réaliste : les choses changent, les gens vieillissent et on perd ce que l’on voudrait garder. Depuis des milliers d’années, le yoga nous permet de nous brancher à nos forces intérieures, qui nous aident à surmonter les réalités de la vie. »

Si les Occidentaux ont principalement retenu du yoga son volet exercice physique — les asanas —, c’est en fait une pratique beaucoup plus large. Défini par le sage indien Patanjali il y a des milliers d’années, le yoga inclut aussi notamment des règles morales, de la respiration et de la méditation.

Comme toute pratique, il est conseillé de s’y mettre doucement. Par exemple, en faisant des asanas pour préparer son corps et son esprit à quelques minutes de méditation assise.

« Quelqu’un de très agité qui n’a jamais fait de yoga, à qui on demande de s’asseoir, de fermer les yeux et de rester sans bouger risque de trouver ça difficile », explique Robin Golt, qui donne ses cours en ligne pendant la crise.

L’une de ses élèves, Carmela Martinez, considère que la pratique régulière des asanas et de la méditation a profondément transformé sa vie.

« Je ne choisis pas de méditer, c’est un besoin, raconte-t-elle. Si je ne le fais pas, je ressens plus de fatigue et d’énervement le lendemain. »

Comme propriétaire de l’entreprise de reproduction numérique MP Repro, qui transforme actuellement sa production pour fabriquer des visières pour la santé publique, elle doit rester calme.

« C’est essentiel pour pouvoir bien m’occuper de mon équipe et pour prendre les bonnes décisions », précise-t-elle.

La méditation au bureau du psychologue

Parmi les différents styles de méditation, la pleine conscience, dont les racines viennent du bouddhisme, est particulièrement populaire en Amérique du Nord grâce à Jon Kabat-Zinn. Ce docteur en biologie moléculaire du Massachusetts Institute of Technology (MIT), adepte de yoga et élève de maîtres bouddhistes, dont Thich Nhat Hanh, a créé dans les années 1970 un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience sans référence à la religion et à la spiritualité. Ce programme amène les gens à porter leur attention sur leurs pensées, leurs sensations et leurs émotions sans les juger ni chercher à les changer, mais en les acceptant avec compassion.

Plusieurs études ont montré que la pleine conscience modifiait le cerveau.

« La partie liée à la gestion des émotions est favorablement affectée par une pratique régulière de la méditation pleine conscience », indique le psychologue Jean-Marc Assaad, qui, à la fin des années 1990, faisait ses études à McGill, université qui était déjà bien branchée sur ce sujet de recherche grâce à l’Institut-hôpital neurologique de Montréal.

Aussi codirecteur de la cliniquePsyMontréal, il conseille à tout le monde de pratiquer la méditation pleine conscience, particulièrement en ces temps très incertains.

« Elle peut aider à mieux gérer ses émotions lorsqu’il y a beaucoup de questions, mais pas de réponses »,affirme Jean-Marc Assaad, qui faitses consultations par vidéoconférence.

Être bien, dans l’instant présent

Les couples et les familles peuvent vivre des moments particulièrement difficiles en ces temps de confinement, où plusieurs différends peuvent être exacerbés.

« La méditation, c’est d’abord de retrouver sa capacité à respirer adéquatement et ça calme instantanément », explique le psychologue Patrice Ruffo-Pinard, qui a été formé par Jon Kabat-Zinn dans les années 1990.

Celui qui fait de nombreuses thérapies de couple, aussi par vidéoconférence, précise que la méditation pleine conscience est également bénéfique pour les enfants.

« D’ailleurs, lorsqu’ils voient leurs parents méditer, ils veulent le faire aussi, affirme le psychologue qui pratique à la clinique Cogicor. Comme le brossage de dents, c’est une bonne pratique d’hygiène à instaurer, mais pour l’esprit. »

La pleine conscience est aussi une façon de choisir d’être bien dans l’instant présent.

« Donner un coup de poing dans le mur et préparer le souper en étant irrité ne donnera rien de bon, explique Patrice Ruffo-Pinard. En méditant, on peut voir cette colère, s’en détacher et faire du mieux qu’on peut pour améliorer son sort maintenant. Comme se concentrer sur la préparation du souper, dans l’amour et la bienveillance pour sa famille. »