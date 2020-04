Statistique Canada et la COVID-19

Le 11 mars dernier, la COVID-19 était hissée au rang de pandémie par l’OMS, déclenchant une série de mesures un peu partout dans le monde (notamment au Québec et au Canada, évidemment).

Aujourd’hui, quatre semaines plus tard, on pourra dresser un premier portrait — sombre, on peut s’en douter… — des effets de la pandémie sur le comportement des consommateurs canadiens grâce aux données de Statistique Canada.

Une chose est certaine : ces chiffres risquent de donner une saveur économique aux points de presse quotidiens des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, respectivement prévus à 11 h 15 et 13 h.