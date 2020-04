La commémoration du génocide au Rwanda

C’est jour de commémoration aujourd’hui au Rwanda.

Il y a 26 ans, le 7 avril 1994, y débutait le génocide de l’ethnie tutsi. Lors des 100 jours qui suivirent, plus de 800 000 Rwandais furent massacrés, selon les chiffres de l’ONU. Les Hutus modérés qui s’opposaient au nettoyage ethnique n’ont pas non plus été épargnés.

L’assassinat du président Juvénal Habyarimana à l’aéroport de Kigali, le 6 avril, est largement considéré comme l’élément déclencheur du génocide.

Plusieurs cérémonies en hommage aux victimes sont prévues à travers le pays aujourd’hui.