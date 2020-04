Comment réclamer la Prestation canadienne d'urgence?

La PCU est disponible dès ce lundi 6 avril. On peut faire une demande auprès du gouvernement sur le site Canada.ca/coronavirus ou par téléphone (1-800-959-2041 ou 1-800-959-2019). Il est aussi possible de faire une demande d'assurance-emploi régulière et celle-ci sera automatiquement transférée au programme de la PCU lundi.

La PCU offrira un chèque mensuel de 2000 $, imposable, pendant un maximum de 16 semaines. Il sera possible de la réclamer pour compenser une perte de revenus survenue entre le 15 mars et le 3 octobre. Il faudra confirmer tous les mois, pendant quatre mois, être encore sans revenu.

À voir en vidéo

Une fois la demande placée, les prestataires recevront les fonds en trois à cinq jours si le versement se fait par dépôt direct, ou en dix jours si le chèque est envoyé par la poste.

Pour être admissible à la PCU, il faut avoir perdu tous ses revenus à cause de la COVID-19 : avoir perdu son emploi, être encore à l'embauche mais avoir perdu ses heures de travail, être en congé maladie sans solde parce qu'on souffre de la COVID-19, être confiné à la maison pour s'occuper d'un proche atteint du coronavirus ou d'un enfant qui n'a plus d'école ou de garderie, ou être en isolement préventif parce qu'on a côtoyé un malade ou qu'on revient de voyage.

Les travailleurs autonomes auront droit à la prestation. Il suffira de déclarer avoir gagné au moins 5000 $ au cours de la dernière année et s'être retrouvé sans revenu pendant au moins 14 jours du mois précédant la demande.

Pour éviter de surcharger le système, les demandes devront être réparties sur plusieurs jours. Ainsi, ceux qui sont nés entre janvier et mars pourront faire leur demande le lundi ; ceux nés entre avril et juin le mardi ; ceux nés entre juillet et septembre les mercredi ; ceux nés entre octobre et décembre le jeudi. Le service sera aussi disponible du vendredi au dimanche pour tout le monde.

Les travailleurs étrangers et les étudiants étrangers pourront eux aussi se prévaloir de la PCU, à condition d'avoir une adresse au Canada et un numéro d'assurance sociale valide.

Ottawa a déjà reçu plus de 2,13 million de demandes d'assurance-emploi depuis deux semaines, soit autant que pour toute l'année 2019. Plus de 430 000 nouvelles demandes ont déjà été traitées et le système automatique mis sur pied permet désormais d'en traiter 400 000 par jour.