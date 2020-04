Plus de 100 morts au Québec?

Le bilan québécois des décès liés à la COVID-19 devient chaque jour un peu plus sombre. Hier, le premier ministre de la province, François Legault, a annoncé 19 nouveaux décès supplémentaires par rapport à la veille, portant le total à 94 décès. Allons-nous passer le cap symbolique des 100 morts aujourd’hui ? Nous le saurons, à 13 h, lors du maintenant traditionnel point de presse de M. Legault, qui sera accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.