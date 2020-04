Quoi retenir de la fin de semaine ?

La pandémie explose d’un côté du monde et se calme de l’autre

Les États-Unis s’apprêtent à être submergés par la fulgurante propagation de la maladie sur leur territoire. « La semaine prochaine sera un moment comme Pearl Harbor, comme le 11 Septembre, sauf que ce ne sera pas localisé, ce sera dans tout le pays », a prévenu l’administrateur fédéral des services de santé publique, Jerome Adams.

En Europe toutefois, l’espoir revient. L’Italie, pays le plus endeuillé par la pandémie, a annoncé dimanche 525 décès enregistrés en 24 heures, le nombre le plus bas depuis deux semaines. Deuxième pays d’Europe parmi les plus touchés, l’Espagne a également prolongé samedi le confinement de sa population.

Dans le monde, on compte actuellement 1 270 069 cas de coronavirus, parmi lesquels 69 309 morts.