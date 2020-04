10 New York (États-Unis), le 30 mars 2020 | Depuis lundi, un navire-hôpital est amarré dans le port de New York, la ville la plus touchée par le coronavirus aux États-Unis. D’une capacité de 1000 lits et de 12 blocs opératoires, le USNS Comfort doit permettre de décharger les hôpitaux new-yorkais de malades ne nécessitant pas des soins liés à la COVID-19. Or, le baume de cette arrivée en grande pompe a été de courte durée. Jeudi, le New York Times rapportait que seuls 20 patients avaient été transférés sur le navire appartenant à la marine américaine. Pendant ce temps, les hôpitaux de Manhattan croulent sous le nombre de patients infectés par le virus, sans compter les pénuries annoncées de respirateurs artificiels et d’équipements de protection qui font craindre le pire. Kathy Willens Associated Press