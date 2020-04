De nouvelles mesures au Québec ?

L’épidémie de coronavirus se propage au sein des résidences pour aînés et des CHSLD. Le premier ministre, François Legault, nous a habitués ces dernières semaines à une imposition de mesures graduellement plus strictes pour freiner la propagation du virus. Il pourrait imposer des mesures plus sévères pour s’assurer qu’aucun visiteur ne pénètre dans ces établissements. On pourrait aussi connaître les prévisions de la Santé publique — le fameux scénario le plus probable — promises hier. La réponse au point de presse quotidien, à 13 h.

Et à Montréal, la mairesse perdra-t-elle patience envers les citoyens qui s’attroupent dans les parcs ? Valérie Plante a menacé hier de les fermer si les consignes de sécurité n’étaient pas mieux respectées. Un durcissement des interventions policières n’est pas à exclure. Des rumeurs courent aussi sur le report du lancement de la saison des vélos Bixi, prévu pour le 15 avril.