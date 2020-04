La pandémie aux États-Unis

Comme tous les mercredis, l’Organisation mondiale de la santé doit faire le point sur l’état de la pandémie de COVID-19 dans le monde. Et comme elle l’avait fait il y a quelques semaines à propos de l’Europe, l’organisation internationale risque maintenant de diriger l’essentiel de son attention vers les États-Unis.

Chez nos voisins du Sud, on se prépare au pire. Et à New York, on est engagé dans une course contre la montre pour faire face à l’inévitable vague de nouveaux cas. L’État compte 76 000 des 188 000 cas américains (et 1550 des 3873 décès dus à la maladie).