La propagation du coronavirus au Québec

On apprenait hier qu’avec ses 3440 cas, le Québec comptait la moitié des malades de la COVID-19 recensés au Canada. Et de ceux-là, 1612 étaient sur l’île de Montréal. C’est donc près du quart des cas canadiens qui sont montréalais.

Qu’en sera-t-il aujourd’hui ? On le saura à 11 h 15 et à 13 h, alors que les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault tiendront leurs points de presse quotidiens respectifs.