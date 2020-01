Nouvelle étape dans la lutte contre le coronavirus

Quelles conséquences aura la déclaration de l’OMS, qui a sonné hier l’alerte internationale au coronavirus de Wuhan?



En pratique, pas grand-chose au Québec et au Canada. Mais il s’agit d’un rappel aux autorités sanitaires partout dans le monde: il ne faut pas sous-estimer la maladie. La même mesure avait été adoptée pour la grippe H1N1 en 2009.



N’empêche, le nombre de cas détectés a décuplé en près d’une semaine, et le bilan s’est encore alourdi en Chine hier soir. On compte maintenant 213 morts et près de 10 000 personnes contaminées dans l’empire du Milieu.