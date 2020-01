La famille de Pierre Coriolan demande de l’aide à Québec pour payer les frais d’avocat

À moins de trois semaines de l’enquête publique du coroner sur la mort de Pierre Coriolan, décédé en juin 2017 lors d’une intervention policière, les membres de la famille de la victime demandent une aide financière de Québec afin d’être représentés par un avocat devant cette instance, tel que le prévoit la loi depuis 2013.

Les deux sœurs ainsi que les deux filles de Pierre Coriolan ont été reconnues comme personnes intéressées dans le cadre de l’enquête du coroner qui doit débuter le 17 février prochain au palais de justice de Montréal. Mais elles n’ont pas les ressources financières pour payer les honoraires d’un avocat. Les policiers, eux, seront représentés par plusieurs avocats, dont ceux de la Ville de Montréal et de la Fraternité des policiers, ont souligné jeudi des organismes de défense des droits de la personne.

Pourtant, en 2013, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité des amendements modifiant la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, ont fait valoir la Ligue des droits et libertés et la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP). Ces amendements permettaient au Coroner en chef de rembourser les frais de représentation juridique des familles des victimes dans le cas d’enquêtes du coroner pour les dossiers relevant du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

D’autres cas

Sept ans plus tard, le gouvernement n’a toujours pas adopté le règlement qui doit déterminer les montants ainsi que les modalités de cette aide financière. Les membres de la famille Coriolan craignent donc de ne pas être en mesure d’être représentées. En 2018, la mère de Brandon Maurice, décédé lors d’une intervention policière de la Sûreté du Québec, n’avait pas eu droit aux services d’un avocat. « Elle avait dû elle-même contre-interroger le policier qui avait tué son propre et unique enfant », a rappelé Alexandre Popovic, de la CRAP. « Quand l’État tue, c’est l’État qui devrait payer. »

Le gouvernement aurait toutefois accepté d’assumer les frais d’avocats des proches de Fredy Villanueva, abattu par un policier en 2008, a signalé l’avocat Me Alain Arsenault.

En octobre dernier, les proches de Pierre Coriolan ont fait une demande d’aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique, mais à ce jour, ils n’ont pas reçu de réponse claire, selon l’avocat Me Arsenault.

La crédibilité de la victime

Pierre Coriolan, 58 ans, est décédé le 27 juin 2017 lors d’une intervention policière. Selon sa famille, l’homme noir était en détresse psychologique lors de l’événement. Ses proches estiment que les policiers du SPVM ont eu recours à une force démesurée à son endroit alors qu’il ne représentait pas une menace. Une personne habitant le même immeuble que M. Coriolan avait tourné une vidéo de l’intervention fatale.

La famille a par la suite déposé une poursuite de 160 000 $ contre la Ville de Montréal. Le procès devrait avoir lieu en 2021.

Il est important que les proches puissent être représentés par des avocats, estime Me Alain Arsenault. « Dans toutes les enquêtes du coroner semblables, la crédibilité de la victime est attaquée durement. Quand je dis durement, on frôle dans certains cas le racisme, a-t-il dit. Qui va défendre la personne décédée ? Ce sont souvent des cas où il y a des problèmes de santé mentale. »

Me Arsenault représente la famille de Pierre Coriolan, mais il le fait gratuitement jusqu’à maintenant : « Le problème du pro bono, c’est que ça engage notre responsabilité professionnelle. On est à risque ».

D’autres détails suivront.