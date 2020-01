Importante opération policière à Blainville pour une dispute familiale

Une importante opération policière est en cours à Blainville à la suite d’un appel pour une « chicane de famille » qui aurait fait des blessés. Une personne est décédée et un homme a été arrêté, a-t-on appris plus tard mercredi soir.

« À l’arrivée des policiers, on a constaté que des personnes étaient blessées et on a dû les transporter à l’hôpital, mais nous n’avons actuellement pas de détails sur leur état de santé », explique Jonathan Tremblay, porte-parole du Service de police de Blainville.

Les policiers ont été appelés vers 14 h 15 pour une chicane de famille, rue George-Hériot.

Tandis que l’information est livrée au compte-gouttes, l’agent Tremblay a confirmé qu’aucun mineur n’est impliqué. Il n'a toutefois pas été en mesure de confirmer le nombre de blessés, ni leur lien.

L’important déploiement policier, comprenant l’identité judiciaire et un poste de commandement, laisse croire qu’il s’agit d’un grave événement.

« C'est une famille avec des enfants d'âge adulte. Ils étaient ici depuis deux ans, mais nous ne les connaissons pas plus que ça, on ne se parlait pas », a confié au Devoir une des voisines immédiates des résidents où le drame se serait produit.

C'est la première fois qu'elle voit des policiers intervenir à cette adresse, a-t-elle indiqué. « C'est vraiment un quartier tranquille, on n'a jamais entendu de dispute. Mon fils était à la maison lorsque les policiers sont arrivés, mais il n'a rien entendu, il était surpris de les voir arriver », a-t-elle indiqué.

Le dossier a été pris en charge par la Sûreté du Québec.

D'autres détails suivront.