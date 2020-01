Qui surveiller aujourd’hui?

L’avenir de la télé et de la radio à l’ère d’Internet

C’est aujourd’hui que le comité d’experts chargé par Ottawa de réviser les lois régissant la télé et la radio au Canada doit rendre son rapport, et il s’annonce étoffé. Suggéreront-ils de serrer la vis à Netflix et compagnie ? Ou décideront-ils plutôt que les règles du jeu doivent être simplifiées pour tous ? Et quel rôle devrait jouer Radio-Canada dans tout ça ?

Au moment où l’exercice a commencé, en juin 2018, le CRTC suggérait déjà que les fournisseurs Internet et les services en ligne contribuent au financement du contenu canadien. Suivront-ils la voie déjà tracée ?

On aura vraisemblablement la réponse à toutes ces questions ce midi.