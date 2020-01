Une polémique autour du traitement réservé à des restes humains déterrés à Québec

Le traitement réservé à des cerveaux et à d’autres restes humains datant du XIXe siècle a déclenché une vive polémique dans le milieu de l’archéologie québécoise. Les vestiges archéoanthropologiques ont été découverts l’été dernier lors de fouilles du site du cimetière Saint-Roch de la capitale nationale.

Dix-huit professeurs d’archéologie de trois universités québécoises accusent le chantier d’avoir détruit certains précieux cerveaux, retrouvés dans un état de conservation jugé exceptionnel, sans permettre leur étude scientifique, sans égard pour le respect dû aux fragments de corps humains.

La firme d’archéologie responsable des fouilles réplique par une mise en demeure dans laquelle elle affirme au contraire avoir travaillé dans le respect des normes éthiques et professionnelles.

Le cas pose également des questions sur la responsabilité de l’État québécois dans l’encadrement des fouilles archéologiques et le traitement des ossements et des tissus biologiques humains en particulier.

Le groupe universitaire a signé une lettre à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, pour se plaindre de cette situation et réclamer une intervention dans le dossier. « La gestion des restes humains relève du ministère de la Culture et des Communications (MCC) via son mandat légal de protection du patrimoine archéologique », écrivent-ils.

Les savants reprochent au chantier de fouille d’avoir « jeté » certains organes humains. Dans leur missive, datée du 1er novembre, obtenue par Le Devoir, ils décrivent ce traitement comme « éthiquement et moralement irrespectueux, scientifiquement irresponsable et possiblement dangereux pour la santé publique ».

La destruction, si elle s’avère, a également empêché les scientifiques d’étudier certains organes exceptionnellement conservés dans un milieu anaérobie formant un cas « unique et rare encore jamais rencontré », selon les universitaires.

La firme privée spécialisée responsable des fouilles, Truelle et cie inc., a répliqué le 24 janvier par une mise en demeure adressée aux signataires de la dénonciation. La démarche demande « une lettre d’excuses cosignée par chacun » des pétitionnaires avec copie conforme aux directions universitaires, à la ministre Roy et même au Devoir, qui documente ce dossier depuis trois semaines.

Truelle et cie inc. écrit que les fouilles archéologiques du cimetière Saint-Roch « ont été réalisées conformément aux obligations légales » et « dans le respect de l’éthique professionnelle ». La firme jure qu’« aucun reste humain biologiquement identifiable n’a été jeté ».

Histoire d’une fouille

La découverte des restes s’est faite sur un terrain à l’intersection des rues de la Croix-Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres acquis par le Réseau de transport de la capitale (RTC) pour y aménager un de ses quatre pôles d’échange pour le futur tramway de Québec. L’organisme s’attendait à trouver des vestiges sur le site, mais pas autant de sépultures (une cinquantaine au total, quatre fois plus que prévu) et surtout pas des restes humains dans un tel état de préservation.

Les tombes proviennent en fait de deux cimetières du XIXe siècle, dont un lié à l’ancien hôpital de la Marine (rue de la Pointe-aux-Lièvres). Un premier crâne et son cerveau ont été mis au jour à la mi-août 2019. Comme le site a probablement accueilli des victimes de la vague de choléra de 1832-1834, les artefacts ont été envoyés pour examens dans un laboratoire du ministère de la Santé pour évaluer les risques de contagion. Il n’y en avait aucun.

D’autres squelettes complets avec tissus mous et au moins dix crânes avec cerveaux dans des conditions de conservation jugées exceptionnelles par la lettre des universitaires ont ensuite été mis au jour. « De ces dix cerveaux, au moins un cerveau avait été jeté sur le terrain et cinq avaient été jetés à la poubelle de la Réserve du MCC à Québec, et ce, malgré les risques pour la santé publique et l’illégalité éthique de disposer ainsi d’un défunt », dit un récit écrit de la professeure Isabelle Ribot, obtenu par Le Devoir.

La bioarchéologue de l’Université de Montréal explique avoir lancé les alertes dans son secteur après avoir visité le chantier de Saint-Roch. Elle a rédigé la lettre à la ministre et l’a fait signer par des collègues de trois universités (UdeM, Laval et UQTR), mais n’a pas voulu accorder d’entrevue au Devoir. De même, la directrice de Truelle et cie, Désirée-Emmanuelle Duchaine, a refusé de répondre aux questions « en raison des clauses de confidentialité du contrat » la liant au RTC.

Qui dirige quoi ?

Le Réseau de transport de la capitale, donneur d’ouvrage du chantier d’archéologie, a également tenu à formuler par écrit ses commentaires sur le délicat sujet. « Le [ministère] nous a confirmé que les informations transmises par la firme sont en droite ligne avec les exigences du permis et que les travaux sont effectués dans le respect de la Loi », dit le courriel signé par Brigitte Leamy, conseillère en communications.

Le RTC affirme qu’il « prendra donc les dispositions nécessaires afin de faire réensevelir les ossements, au terme des analyses ». Cette démarche est présentée comme « une obligation par rapport aux exigences du MCC, mais également par respect pour les sépultures. »

Du même souffle, le Réseau ajoute que les ossements humains déterrés « ne sont pas considérés comme des artefacts » et que « ceux-ci doivent être disposés conformément aux dispositions du MCC ».

Ce commentaire ne dit rien des cerveaux jetés ou pas, là est la question. En plus, ces balises ministérielles n’existent tout simplement pas. Le ministère confirme par courriel au Devoir qu’il n’y a aucun règlement national sur le traitement à réserver à des restes humains découverts lors de fouilles. Dans leur lettre à la ministre, les professeurs d’archéologie réclament d’ailleurs l’adoption d’un protocole national « à l’égard des restes humains ». Par contre, Patrimoine Canada recommande de « manipuler convenablement les restes » dans une directive générale aux archéologues. La question délicate taraude d’autres provinces et d’autres États dans le monde.

Le ministère a répondu à la lettre de dénonciation et d’inquiétude des universitaires le 6 décembre. La directrice générale du patrimoine, Linda Tremblay, affirme que le MCC a « entamé une démarche visant à documenter les enjeux relatifs à la découverte de restes humains découverts [sic] en contexte archéologique ». Elle cite « des échanges interministériels et une consultation auprès des divers intervenants du milieu ».

Par contre, le ministère ne se sent pas plus responsable de fournir des balises de comportement au milieu en cette matière. « Pour ce qui est des points soulevés relativement aux considérations d’ordre éthique et scientifique, je dois vous informer qu’elles ne relèvent pas des compétences du ministère, écrit Mme Tremblay. Ces dernières devraient plutôt être adressées à l’Association des archéologues du Québec [AAQ]. »

Tous les archéologues consultés au cours de dernières semaines rejettent catégoriquement cette idée. L’AAQ n’est pas un ordre professionnel. Il n’y a même aucune obligation d’être membre de l’Association pour exercer le métier d’archéologue au Québec. Il a été impossible d’obtenir un commentaire de l’Association sur ce sujet précis.

Les fouilles du chantier du cimetière Saint-Roch doivent reprendre au dégel, dans quelques mois. La lettre des vingt archéologues s’inquiète de ce qui adviendra alors des nouveaux restes humains inhumés, s’il s’en trouve.

Les savants affirment en plus que les problèmes liés au site de Saint-Roch ne sont pas si exceptionnels au Québec. « Les archéologues oeuvrant au Québec sont régulièrement confrontés à des situations posant d’importants problèmes d’ordre éthique et scientifique lorsque surviennent la fouille et l’analyse de restes humains provenant de sites archéologiques », dit d’entrée de jeu la pétition adressée à la ministre.

« Ce que notre lettre du mois d’octobre dénonçait, ce n’est pas seulement une bévue lors du traitement des restes provenant d’un cimetière, c’est aussi une dénonciation des pratiques actuelles mises en place par le MCC, qui lui-même se dit non responsable des questions scientifiques et éthiques dans la pratique de l’archéologie », résume l’un des signataires qui désire conserver l’anonymat dans les circonstances de la mise en demeure.

DEMAIN : D’autre cas pour témoigner des malaises dans l’archéologie au Québec.