PSPP se lance officiellement dans la course à la direction du PQ

L’avocat et auteur du rapport « Osez repenser le PQ », Paul St-Pierre Plamondon, se lancera officiellement ce soir dans la course à la direction du Parti québécois. Il rejoindra ainsi le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, ainsi que le professeur et historien Frédéric Bastien.

Selon des sources bien informées, le thème principal de la campagne de M. St-Pierre Plamondon sera celui du rassemblement. L’aspirant-chef a écrit ces derniers jours qu’il comptait additionner les « deux forces vives » que sont la social-démocratie et le nationalisme afin de permettre au parti « d’atteindre son objectif ».

L’identité du successeur de Jean-François Lisée sera connue le 19 juin.