Peine d’Alexandre Bissonnette: la présence d’enfants au coeur du débat

La Cour d’appel doit notamment évaluer dans quelle mesure Alexandre Bissonnette a ciblé des enfants lorsqu’il a ouvert le feu sur les fidèles du Centre culturel islamique en 2017.

Les juges de la cour d’appel François Doyon, Guy Gagnon, Dominique Bélanger entendent depuis ce matin les arguments des avocats qui réclament que la peine d’Alexandre Bissonnette soit revue pour les crimes qu’il a commis en 2017.

En février dernier, le juge François Huot l’avait condamné à une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Les avocats de la Défense réclament plutôt qu’on lui permette d’avoir droit à une libération conditionnelle à partir de 25 ans. Ils reprochent au juge de première instance d’avoir surestimé certains facteurs aggravants dont la présence d’enfants. Me Charles-Olivier Gosselin avance que la preuve n’a pas démontré clairement que le tueur avait ciblé les trois enfants dans la salle.

Le juge Doyon lui a alors fait remarquer qu’Alexandre Bissonnette s’était déclaré coupable de tentative de meurtre sur ces enfants dans son plaidoyer de culpabilité.

La Défense fait aussi valoir que le juge de première instance a surestimé le niveau de préméditation de son geste ainsi que sa haine des musulmans.

Les personnes présentes ce soir-là ont été ciblées suite à « un processus de distorsion cognitive » qui découlait d’une « santé mentale précaire », a fait remarquer Me Gosselin. Le passage à l’acte a été motivé par une « rationalisation » tordue selon laquelle le choix de musulmans comme cible était « plus acceptable pour lui et pour autrui ». Le débat doit se poursuivre mardi et le juge Doyon a dit s’attendre à pouvoir compléter le travail en deux jours.

Le juge Huot a-t-il commis des erreurs ?

Alexandre Bissonnette n’assiste pas à l’audience mais ses parents ainsi que des proches des défunts et certains des témoins de la tuerie étaient dans la salle lundi matin.

Au début de la séance, le juge François Doyon s’est adressé à eux pour leur expliquer le rôle de la Cour d’appel dans ce dossier. Il s’agit de voir si juge de première instance « a commis des erreurs », a-t-il expliqué. « C’est ce que nous aurons à décider. »

Tant la poursuite que la défense ont porté cette décision en appel. La Couronne juge que la peine n’est pas à la hauteur de la gravité des crimes commis. Toutefois, elle a révisé ses demandes à la baisse et demande désormais qu’Alexandre Bissonnette soit privé de toute possibilité de libération pendant 50 ans alors qu’elle en avait réclamé 150 lors des observations sur la peine.

La peine imposée à Alexandre Bissonnette est la plus lourde jamais imposée au Québec et parmi les plus sévères de l’histoire du Canada. Le soir du 29 janvier 2017, l’homme de 27 ans avait ouvert le feu sur une dizaine de fidèles à la Grande Mosquée, tuant six personnes et en blessant plusieurs autres.

