Appel de la peine d’Alexandre Bissonnette

Près de trois ans après l’assassinat de six fidèles réunis pour la prière au Centre culturel islamique de Québec, la peine imposée au tueur, Alexandre Bissonnette, sera débattue devant la Cour d’appel.

L’homme de 29 ans juge « déraisonnable » d’avoir écopé de la prison à vie sans possibilité de libération avant 40 ans. Il s’agit de la peine la plus sévère à avoir été imposée au Québec. Le tueur a plaidé coupable des meurtres prémédités de six hommes et de tentatives de meurtre sur une quarantaine d’autres fidèles le soir du 29 janvier 2017. En le condamnant, le juge François Huot s’était positionné entre la défense, qui demandait seulement 25 ans, et la Couronne, qui réclamait une peine cumulative de 150 ans. Le magistrat avait dû modifier la loi, car celle-ci ne lui permettait d’imposer une peine que par blocs de 25 ans, ce qu’il estimait inconstitutionnel.