Quoi retenir de la fin de semaine?

Le coronavirus atteint le Canada

Un touriste a rapporté à Toronto un bien mauvais souvenir de Chine. Les autorités de l’Ontario ont signalé samedi qu’un homme dans la cinquantaine présentait des symptômes liés au coronavirus. Cet homme, qui a été placé en isolement dans un hôpital de la Ville Reine, revenait d’un séjour à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie de ce virus pulmonaire similaire au SRAS.

Les autorités fédérales ont voulu se montrer rassurantes, dimanche, en indiquant que le risque que la maladie se propage chez les Canadiens demeure faible à l’heure actuelle. Toutes les personnes qui ont voyagé près du passager infecté seront contactées, bien que la propagation du virus « exige un contact étroit ».

En Chine, la situation est plus préoccupante. Plus de 2300 personnes ont été infectées et 80 personnes sont mortes des suites de la maladie, selon le plus récent bilan au moment où ces lignes étaient écrites. Le président chinois, Xi Jinping, a reconnu samedi soir que la situation est « grave » et que l’épidémie apparue en décembre « s’accélère ». Plusieurs villes chinoises ont annulé leurs festivités du Nouvel An, dont Wuhan et la capitale, Pékin.