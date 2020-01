7 Dacca (Bangladesh), 21 janvier | La rivière Buriganga est l’une des plus polluées au monde. Cela pourrait changer bientôt, car le tribunal le plus élevé du Bangladesh a ordonné mardi la fermeture de 231 manufactures, notamment de l’industrie du vêtement, qui contribuent à la dégradation de ce cours d’eau traversant la capitale. Les autorités devront cesser d’approvisionner ces entreprises en électricité, en gaz et en eau. Munir Uz Zaman Agence France-Presse