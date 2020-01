Quoi surveiller cette fin de semaine?

Un Nouvel An chinois dans la peur

Les festivités du Nouvel An lunaire ont réduit comme peau de chagrin en Chine, où les autorités tentent d’endiguer la propagation du coronavirus de Wuhan. Samedi matin, on comptait 41 morts et près de 1300 personnes contaminées par la maladie dans le pays.

Dans la grande région de Wuhan, ce sont 41 millions de personnes — l’équivalent de la population du Canada tout entier — qui sont confinées dans leurs quartiers en attendant la fin de la crise. Symbole de l’inquiétude des autorités, d’autres lieux emblématiques partout au pays ont suivi l’exemple de la Cité interdite vendredi; ils ont fermé leurs portes au public jusqu’à la fin des célébrations du Nouvel An, au strict minimum.

L’écrasante majorité des cas de coronavirus de Wuhan ont pour l’instant été détectés en Chine, bien que quelques cas l’aient aussi été ailleurs en Asie, ainsi qu’aux États-Unis et en France.