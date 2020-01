Un Nouvel An chinois gâché par le coronavirus de Wuhan

Le Nouvel An lunaire débute demain, mais sans célébrations à Wuhan et à Pékin. Le régime de Xi Jinping a annulé ces fêtes traditionnelles afin de contenir la propagation du coronavirus 2019-nCoV, qui a infecté au moins 830 personnes et en a tué au moins 25. Par ailleurs, les transports sont interrompus dans les villes de Wuhan, Huanggang, Ezhou, Xiantao, Chibi et Lichuan, confinant des millions de Chinois dans leur quartier.

Au Québec, un patient jugé à risque était hier encore en observation, mais les autorités de santé publique se voulaient rassurantes. Les quatre autres cas suspects ont été déclarés négatifs.