François Legault à Davos

Le premier ministre du Québec, François Legault, se rend en Suisse aujourd’hui pour participer au Forum économique mondial de Davos.

Après la journée d’hier, marquée par les discours radicalement opposés de Donald Trump et de Greta Thunberg sur le climat, c’est un menu à saveur plus économique qui sera présenté aux hommes d’affaires et politiciens réunis dans la station alpine.

De grandes ententes seront-elles annoncées aujourd’hui ? Seul l’avenir le dira.