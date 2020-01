Exploitation sexuelle: un enfer pour les parents aussi

« Quand on parle de cordonnier mal chaussé, en voici un » : le témoignage du père d’une victime d’exploitation sexuelle — un travailleur spécialisé auprès des jeunes — a ému les parlementaires de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, mardi.

Directeur général de la Maison Kekpart, un organisme de Longueuil qui oeuvre notamment en sensibilisation à l’exploitation sexuelle, Richard Desjardins a raconté avoir perdu l’une de ses quatre filles, Kim, en décembre 2018. Victime, a-t-il dit en pleurs, « d’exploitation sexuelle et de surdose » de drogue.

Mais son témoignage est venu illustrer qu’il y a aussi des victimes collatérales dans cette spirale. « On a été sept ans dans le tourbillon du proxénète, de son dealer », a-t-il raconté en parlant de son épouse et de ses autres filles. « De devoir déménager, d’être victime d’intimidation… C’est difficile, dans le quotidien, de gérer ça. On se disait qu’il faut se tenir. »

M. Desjardins, qui travaille à Kekpart depuis une trentaine d’années, a noté « qu’avec la consommation, [sa fille] était devenue menteuse, voleuse, très manipulatrice ». Et que malgré qu’il connaissait bien le réseau, les ressources, ce fut… En fait, il n’a pas trouvé de mot pour décrire ce qu’il a vécu avec sa famille. « Ça ne s’explique pas, a-t-il dit. Ça se vit. »

Au-delà de son cas personnel, Richard Desjardins a surtout plaidé pour que le gouvernement finance à plus long terme les organismes et les programmes qui s’intéressent à l’exploitation sexuelle. Plusieurs autres intervenants ont souligné lundi l’importance de ce problème du financement à court terme qui nuit aux actions des organismes sur le terrain.

Et les clients ?

Les organismes qui ont témoigné mardi matin aux audiences de Montréal ont mis l’accent sur différentes initiatives qui existent pour aider les victimes d’exploitation sexuelle. Programme d’aide ici, accompagnement là, mise en commun de ressources ailleurs…

Mais la vice-présidente de la Commission, la députée libérale Christine St-Pierre, a fait remarquer qu’il semble y avoir un grand absent dans les discussions depuis le début des audiences : le client.

« Ce client qui est un pédophile, qui cherche de la chair fraîche, qui brise des vies… Il semble être en dessous de notre radar, a-t-elle fait remarquer. On dirait qu’on n’est pas capable de le pogner. »

Elle a demandé aux représentants de deux organismes si « les jeunes vous parlent de ces clients ? » — leur expertise n’était pas là.

« Mais pourrait-on les mettre au banc des accusés ?, a ajouté Mme St-Pierre. Pourrait-on l’humilier, le client ? Je verrais un grand panneau sur le pont Jacques-Cartier qui montrerait ceux qu’on a pognés cette semaine. »

Les audiences se poursuivront en après-midi, notamment avec les organisateurs du Grand prix de Montréal — un événement souvent pointé du doigt pour être un terreau fertile à l’exploitation sexuelle.