L’élite économique mondiale se rencontre à Davos

La 50e édition du Forum économique de Davos s’ouvrira aujourd’hui dans la station de ski des Alpes suisses. Les conférences et discussions se succéderont pendant quatre jours dans le cadre de cette grande réunion annuelle, mais ce sont certainement les interventions de Donald Trump et de Greta Thunberg — ayant lieu toutes deux aujourd’hui — qui nourrissent les plus grandes attentes.

Quand le soleil se lèvera au Québec, le président américain aura déjà présenté son discours devant l’élite économique mondiale — mais probablement destiné en priorité au peuple américain, alors que son procès en destitution débute aujourd’hui même au Sénat. La militante écologiste Greta Thunberg, pour sa part, participe en début d’après-midi (heure de Suisse) à une discussion intitulée « Éviter une apocalypse climatique ».